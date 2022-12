Ignacio Rivera, cuarto directivo con más influencia en LinkedIn

El pasado mes de noviembre, en las páginas de este periódico, Carmen Lence, consejera delegada del Grupo Leche Río, y usuaria activa de las redes sociales, explicaba sobre la nueva hornada de directivos que usan estas plataformas que “hoy, el consumidor final quiere relacionarse, no solo con una marca, sino con personas. Y al final los directivos que estamos al frente representamos a esa empresa. Nosotros somos una empresa que sabemos quiénes somos, pero los demás no tienen por qué saberlo. No tienen por qué saber cuáles son nuestros valores, qué es en lo que creemos y qué es lo que queremos conseguir y es importante comunicarlo”.

Hace una década, era impensable que el máximo responsable de una empresa utilizase las redes sociales. Ahora, como reconocía Carmen Lence, casi es una necesidad para comunicar los valores de esa compañía sin intermediarios. Como consecuencia de este incremento de directivos que utilizan estas plataformas, empiezan a aparecer clasificaciones de los más influyentes y activos. La última es la que publicó ayer Epsilon Technologies: el Panel Epsilon Icarus Analytics de CEO en LinkedIn correspondiente al período enero-octubre de 2022. El estudio analiza la actividad de 150 máximos responsables de empresas españolas con presencia en esta red social y desgrana las claves que aplican en LinkedIn para potenciar su marca personal y la de sus compañías. En el estudio, el presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, vuelve a situarse en el Top-10 de directivos nacionales más influyentes en esta red social. Ocupa la cuarta plaza, tras ascender dos puestos con respeto al anterior informe. Cuenta con más de 30.000 seguidores en su cuenta. Podio El podio de la clasificación es para Ana Botín (Santander), Dimas Gimeno (WOW Concept/Kapita) y José María Álvarez-Pallete (Telefónica). Por detrás de Ignacio Rivera se sitúan Rafael Juan (Vicky Foods), Antonio Huertas (Mapfre), Oscar Pierre (Glovo), Bernardo Gregori (Grefusa), José Armando Tellado (Capsa Food) y Alexandre de Palmas (Carrefour). Los ejecutivos que están en las primeras posiciones repiten un mismo patrón en sus publicaciones: su comunicación es formal, pero suelen combinar la noticia con un punto de vista más personal. Esta estrategia permite publicar contenidos más humanizados, personales con los que logran empatía y conexión con su comunidad. “Sin duda, el tono personal y cercano genera una mayor eficiencia que el contenido más corporativo”, explica Daniel Dévai, CEO de Epsilon Technologies. Los temas empresariales, según el estudio, han acaparado los contenidos de los CEO. Las interacciones se han concentrado, sobre todo, en publicaciones sobre empresa, eventos y corporativos. Para Dévai, “el uso de LinkedIn para la difusión de mensajes por parte del CEO se percibe como positivo para las marcas que representan, ofreciendo una cara humana y accesible al público. De hecho, los contenidos generados por los CEO tienen una mayor consideración y valor en LinkedIn, consiguiendo una mayor eficiencia que los contenidos desde perfiles corporativos”.