Los transportistas gallegos se dividen por otro paro con menos apoyo que en marzo

La Plataforma de defensa del transporte de mercancías por carretera cita al sector a otro paro indefinido a partir de la medianoche del próximo domingo, sin que de momento haya desconvocado la protesta de marzo, cuando miles de autónomos y pequeñas empresas pusieron en graves aprietos a la cadena logística y la distribución de materias primas y alimentos en casi toda España durante 20 días. Tampoco se le dio un punto y final oficial a la movilización de 2008, la primera que impulsó la organización creada entonces por seis transportistas de Galicia para marcar las distancias con las patronales convencionales y reivindicar precios justos a los cargadores. Aquella duró 11 días y, como sucedió en la de este año, los grupos de piquetes perdieron fuelle a medida que el resto de agrupaciones empresariales que inicialmente mostraron su apoyo volvieron a la actividad. Ahí está el quid de la cuestión. Si la plataforma tendrá de nuevo el respaldo de otros profesionales del sector, sin los que no se entendería la fuerza en marzo de los plantes en polígonos industriales, puertos y la frontera de la comunidad con la Meseta hasta que el Gobierno pactó con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) un nuevo paquete de 1.000 millones con ayudas directas y créditos ICO, que se sumaron a los cambios legales para evitar la venta a pérdidas y la bonificación del gasóleo pactados ya antes. No parece que sea sí, al menos de momento.

Su presidente, Manuel Hernández, confirmó ayer la convocatoria, amparada por las asambleas provinciales que la plataforma celebró el fin de semana. Reprocha que los clientes no asumen la actualización de las tarifas por el encarecimiento del combustible e “incumplen” la ley. “La administración debe reaccionar rápido y afrontar lo que está por venir”, reclamó, quejándose de tener que pagar “un 40% menos de salario a nuestros conductores” y con seguros “que cubran lo mínimo imprescindible para no poder costear los importes que nos exigen”. Hernández asegura que “entre 200 y 250” transportistas cierran al mes, “tragedias empresariales, pero también familiares porque está llegando a haber casos de suicidio”.

“Si las empresas pagaran lo que tienen que pagar no llegaríamos a esto, pero no lo hacen porque saben que nadie va a decirles nada, no hay consecuencias”, cuenta Juan Gómez, representante de la plataforma en Galicia, que acusa a la administración “de dejadez” a la hora de velar por el cumplimiento de la ley y la tramitación de las denuncias. “Igual hay 100 puestas en toda España, llegan y las archivan –añade–. Empezamos una semana y, al ver el resultado, nos preguntamos para qué seguir”.

Los convocantes del paro calculan que “solo el 10%” de los cargadores desembolsa el precio justo en Galicia. De los 1.200 socios que dicen tener en la comunidad, únicamente acudieron 70 presencialmente a la asamblea del domingo en Guitiriz: 55 votaron a favor, 8 en contra y resto se abstuvo. Juan Gómez quita importancia a la baja participación. “Los domingos suelen ser días de viajes y eso no significa que no vaya a tener efecto”, apunta. Fegatramer, donde se agrupan las principales patronales de transportistas en Galicia, da la espalda a la protesta. “Bueno, eso es lo que dice su presidente –se revuelve Gómez–. Yo estoy en contacto con algunas de las integrantes y lo van a votar”.

El aludido es tajante durante un descanso de la reunión que el sector mantuvo ayer con la Xunta para tratar los problemas por la caída del viaducto de la A-6: “Estoy aquí sentado con Aetram, Fetram, Tradime y los de los autobuses y estamos de acuerdo en lo que yo digo, pero puede haber otros que digan lo contrario. El mundo es muy diverso”, señala Ramón Alonso, presidente de Fegatramer. “El anterior paro me pareció una barbaridad y este me parece una barbaridad también porque hemos conseguido casi un 90% de lo que se pidió entonces –continúa–. Antes y ahora hay que sudar la camiseta delante de los clientes, y cuando no te interesa, no trabajar”.

Desde Fegatramer recuerdan que la Xunta dispone de un buzón de denuncias anónimo, “pero si la gente no denuncia, es muy difícil actuar porque no se puede poner un inspector en cada punto de carga”. ¿Qué pasará el domingo? “Si las fuerzas de seguridad actúan con normalidad, ni más ni menos, no creo que pase nada. Por la información que tengo, no hay ni un 10% de gente en las asambleas de este señor. 60 personas no pueden decidir por un sector que en Galicia tiene 20.000 empresas”, critica Alonso.

Apetamcor, con 1.200 autónomos y pymes, unos 5.000 camiones y bases en O Porriño, San Cibrao das Viñas, Santiago de Compostela y Lugo, fue clave en el éxito de la convocatoria de marzo. Se desmarcó de las otras grandes patronales del transporte en Galicia y respaldó el paro “porque nuestros socios y socias y empresas así lo demandaron”. “Pero en este caso ven inviable una nueva paralización del sector, ya que sería insostenible una segunda acción de este tipo en un mismo año, especialmente en las fechas en las que nos encontramos”, detallan sus responsables en un comunicado. Piden a sus integrantes que comuniquen cualquier incumplimiento de las cargadoras y dejan claro “que no pertenecemos, ni hemos pertenecido nunca” a la plataforma convocante, “y que sus decisiones y declaraciones no nos representan”.

La alimentación carga contra la convocatoria

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana espera que el paro indefinido no se produzca, teniendo en cuenta que, en los últimos meses, el ministerio ha trabajado “muchísimo” con el sector del transporte y se aprobó en agosto pasado un real decreto ley que recogía sus reivindicaciones. “El sector reclamaba en un momento complicado garantizarles que no trabajaban a costes, todo esto se ha realizado, el Gobierno ha cumplido todos los compromisos y ha inyectado subvenciones muy importantes al transporte por importe de 900 millones de euros”, indicó Raquel Sánchez, que pide “responsabilidad a un sector que lo ha pasado muy mal y lo pasa mal, pero, desde luego, este Gobierno ha cumplido con todos nuestros compromisos”. También la distribución alimentaria en Galicia confía en que la convocatoria se quede en el aire, según aseguran fuentes de las cadenas de supermercados a FARO. En un comunicado conjunto, COAG y UPA, Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Cooperativas Agro-alimentarias de España, la patronal de la industria alimentaria FIAB y las de restauración Hostelería de España y Marcas de Restauración exigen evitar que se repitan las “graves incidencias y episodios violentos” de marzo. La convocatoria es “irresponsable”, según la patronal logística UNO.