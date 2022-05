UGT mueve ficha para reabrir el melón de las indemnizaciones por despido. Después de ignorar esta cuestión en la recién cerrada reforma laboral para así hacer posible el acuerdo con la patronal, el sindicato trata de forzar al Gobierno a abordar el coste de los ceses y volver a encarecerlos. Su pretensión es revertir la rebaja efectuada durante el mandato de Mariano Rajoy. La central liderada por Pepe Álvarez ha presentado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CES) una demanda colectiva contra el Reino de España por vulnerar con la actual normativa el derecho de los trabajadores. Pues considera que las actuales condiciones son "insuficientes" para reparar los daños derivados de un despido y "absolutamente ajena a la más mínima función disuasoria", según recoge el escrito presentado este martes.

El Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la carta europea por parte de los estados. Y desde UGT se han dirigido al mismo para utilizarlo como palanca y forzar al Gobierno a abrir una negociación sobre el precio del despido. Algo que hasta ahora el Ejecutivo ha rechazado y que no está recogido en el programa pactada entre los dos socios de la coalición. Elevar las indemnizaciones y volver a las cuantías previas a la reforma laboral de Rajoy fue una demanda unánime de gran parte de los partidos de la mayoría de la investidura (como ERC, que justificó su 'no' a la reciente norma por no contemplar esta dicha cuestión).

"La actual normativa española reguladora del despido no ampara a la persona trabajadora frente a decisiones arbitrarias, sin causa real, donde la empresa no tiene que hacer el mínimo esfuerzo por probar la causa que dice para justificar la extinción", han manifestado desde UGT al Comité Europeo.