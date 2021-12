Los Next Generation son más que un plan de recuperación para la Europa barrida por la pandemia. Que los países miembros se hayan puesto de acuerdo para sacar adelante el mayor paquete de estímulos de la historia con fondos públicos y deuda común evidenció la lección aprendida de la gran recesión financiera, cuando la receta de la austeridad dejó con el agua al cuello a varios países del sur del continente, especialmente Grecia y Portugal, y debilitó los sistemas públicos sanidad y educación, colapsados por la falta de medios para luchar contra el coronavirus. Supone, como aseguran las propias autoridades comunitarias, “una oportunidad única para salir más fuertes de la pandemia, transformar nuestra economía y crear oportunidades y trabajos para esa Europa en la que queremos vivir”. “Contamos –inciden– con todo lo necesario para poder hacerlo”. Entre eso y el presupuesto a largo plazo, la UE dispone de 2,018 billones de euros, a la espera aún de conocer buena parte de la letra pequeña que regirá el uso de tanto dinero. Quién espera, ¿desespera?

De la “interacción permanente” con los clientes, Abanca concluye que, efectivamente, existe “incertidumbre”, especialmente “de que esto pueda llegar al mundo de las pequeñas y medianas empresas”, reconoció Walter Álvarez, director territorial de la entidad en Vigo, durante una nueva edición de “Diálogos con FARO” organizado por el periódico decano y el líder financiero de Galicia y moderado por la redactora jefe del diario, Lara Graña. Una especie de “desconfianza” e, incluso, “el prejuicio de que son proyectos para el mundo de la gran empresa y no tienen cabida en su realidad”. Frente al bombardeo de noticias sobre los fondos, existe todavía “un gran desconocimiento”. “Empiezo a preguntarme si ha caído como una lluvia fina a nivel empresarial –añadió Álvarez–. Diría que no”.

“Totalmente de acuerdo”, coincidió Pablo Álvarez Freire, adjunto a la dirección en Zendal, una de las compañías gallegas que opta a la remesa de los fondos, sin saber todavía “cómo van a llegar” y “lo más importante, cuáles son las intensidades”. “Nosotros no podemos hacer un proyecto de 100 millones de euros –dijo, en referencia a la iniciativa de la compañía de O Porriño para levantar un hub biotecnológico con el norte de Portugal– y pensar que vamos a invertir 60 y nos dan 40”. Comparte “al 100%” la idea del plan, “la oportunidad de hacer una nueva Europa y, en concreto, de regiones como Galicia”. “Pero alguien desde Europa y desde el Estado se debe pronunciar sobre cómo se van a llevar a cabo los fondos”, opina Pablo Álvarez, pensando, sobre todo, en la regulación sobre el techo de las ayudas, ahora mismo con un máximo del 50% en I+D y del 20% en subvenciones corrientes.

“En buena medida, los fondos han aterrizado”, señaló Mónica Gondar, directora de Next Generation Abanca. Hay más de 400 hitos firmados ya para movilizar el dinero y las necesarias reformas legales. España recibió este pasado verano los primeros 9.000 millones y próximamente llegarán otros 10.000. Eso no quita, según Gondar, que efectivamente exista “un desconocimiento latente” en las empresas. “Cada convocatoria tiene su intensidad de ayudas”, recordó.

De hecho, Zendal acaba de iniciar la inversión en un nuevo edificio de I+D de calidad y una planta piloto con el respaldo de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (el React-EU). Cubrirá el 50% del proyecto, inicialmente previsto para el Perte de Medicina Especializada. “Ahí sí ha habido claridad”, según Pablo Álvarez.

“La gente es consciente de que han llegado estos fondos muy importantes”, opinó el director general del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (Ctag), “en un volumen tal que parece que no vamos a poder llegar a ejecutarlos”. Luis Moreno recuerda “todos los elementos que hay en juego”. Desde la selección de los sectores prioritarios, empezando por la automoción, a la “coordinación de proyectos de país” con la exigencia de la participación mínima de varias comunidades juntas, pasando por el tratamiento de ayudas de Estado. “Si lo metes todo en un cóctel sale algo nuevo que nunca se aplicó”, insistió, bajo la premisa, además, “de rentabilizar sin hacer duplicidades”.

El motor y la biotecnología son el ejemplo de “dos proyectos importantísimos”, según Mónica Gondar, de cómo el plan europeo de recuperación puede servir de palanca para reinventar el tejido productivo de la comarca de Vigo y, en general, la economía regional: “Resaltaría también el Perte que se está anunciando para el sector agroalimentario y lo mucho que Galicia puede decir en la gestión sostenible de los montes”.

En general “hay dos perfiles de proyectos”, indica Walter Álvarez. Los grandes, “que ellos mismos codirigen con la gente que participa en ellos”, y el resto, en los que entra “nuestra labor y visión como entidad financiera”. “Informar en función de los sectores de actividad y el detalle de los proyectos, asesorar y acompañar y, llegados al punto de ser adjudicatarios, la financiación –explica el director territorial de Abanca–. Contamos con un portfolio de productos para nuestros clientes que pueden ser el anticipo de las subvenciones o la financiación”. Como el banco está haciendo ya en materia de eficiencia energética y rehabilitación de vivienda, apoyándose en la oficina creada expresamente para los fondos hace un año.

“La pregunta que nos hacen siempre es cómo mi empresa puede beneficiarse de estos fondos –asegura Mónica Gondar–. Y es la pregunta equivocada. Se lo digo siempre. La pregunta es: dónde quieres llevar tu empresa a medio plazo”. Tener una visión de futuro, “incluso diría ser valiente” y, a partir de ahí, trabajar en los proyectos. “Deben ser robustos, sólidos y viables”, avisa la responsable de Next Generation Abanca.

El eje del paquete comunitario es “la transformación”, reivindica Luis Moreno, apoyada en la transición digital y verde. “Cómo se mejoran los procesos, la introducción de nuevos productos y mercados”, incidió el director general del Ctag. De ahí la “importancia de las intensidades” de las ayudas “porque con pocas intensidades no hay transformaciones profundas, ¿no?”. Una idea compartida por Pablo Álvarez: “Esa pregunta que decís que os hacen los clientes no es más que un reflejo de os que son las ayudas. ¿Qué hacen con ellas una pyme o una micropyme? Pues buscar un remiendo para tapar un agujero”. Galicia, una referencia en captación de los fondos 2020, “sólo gastó el 30%”, según el adjunto a la dirección de Zendal, que achaca la situación “a un problema administrativo y de gestión” a evitar ahora con los Next Generation “porque, al final, te acaba costando más la ayuda” de lo que en sí misma aporta. “Tenemos la oportunidad y la gran responsabilidad de pensar –resumió– qué región, qué país y qué futuro vamos a dejar a generaciones futuras”.

¿Cuenta el empresariado gallego con suficiente músculo financiero para la maratón de la transformación productiva? La situación variará por “sectores, empresa a empresa”, afirma Luis Moreno. “Para afrontar los proyectos Next Generation es muy importante, y a nosotros Abanca nos ayudó mucho, intentar diseñar, buscar opciones de financiación”, resalta el responsable del Ctag. Una parte importante de la inyección europea va destinada a infraestructuras, “que es evidente que hay que afrontarlas con una visión de financiación a largo plazo”. “Infraestructuras en nuestro caso grandes a nivel de volumen de dinero en las que no se puede tener un concepto de amortización en el mercado normal”, concreta, resaltando la importancia de la labor de asesoramiento necesaria por parte de gente con experiencia para no perderse en la tramitación.

Las “muy bajas” tasas de morosidad de los créditos ICO y el resto de medidas para amortiguar el impacto de la pandemia en la economía demuestran “que la administración lo ha hecho bien” y las empresas “aprendieron” de la anterior crisis “que la cuenta de resultados es importante, pero más lo es la caja”, según Walter Álvarez. “Ahora mismo hay mucha liquidez –confirma– y con las expectativas de evolución económica no prevemos dificultades ahí”.

Además de la digitalización y la transición ecológica, el director territorial de Abanca subrayó la relevancia “que pasa desapercibida” de la formación entre los vectores que mueven el plan europeo. “Es una condición necesaria para cualquier empresa en el presente y en el futuro, que cada vez tenemos que ir a gente más capacitada y un reskilling de competencias”, insistió. “La única forma de transformar lo que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad desde el punto de vista profesional e ir hacia un futuro donde lo que importa es el valor, no la obra de mano montadora –comparte Pablo Álvarez– que probablemente acabe yéndose a un país más barato”. ¿Cómo? “Hay que seguir dando pasos y la formación dual puede ser uno de ellos, uniendo la parte teórica con la experiencia práctica en la empresa”, cree Luis Moreno.

Walter Álvarez | Director Territorial de Abanca en Vigo

“La transformación digital irá más allá”

Comparativamente con otras autonomías y “con la visión del banco, de la alta dirección”, que se plasma en los procesos corporativos que Abanca ha ido dando en los últimos dos años para expandirse por Asturias, Extremadura, Castilla y León o País Vasco con la compra de Novo Banco o Bankoa, “sí creo que tenemos una oportunidad en Galicia” de “sumar sinergias”. “Quizás el vector podrían ser las asociaciones que agrupan un determinado sector de actividad”, indica Walter Álvarez, también en “la labor de comunicación y acompañamiento”. Echando la vista atrás, “lo que viene ocurriendo estos años es que el minifundismo gallego se traduce al mundo empresarial, cada uno mirando por y para su empresa”. “Hay una oportunidad a nivel sector que no se está aprovechando y aunar esfuerzos abre las puertas a hacer más cosas”, defiende. El sistema financiero tiene también en marcha su propia reconversión con los nuevos hábitos de consumo. “La transformación digital irá todavía más allá en este y todos los sectores”, dice, con el desafío de “anticiparse” a nuevos espacios como los seguros para la nueva movilidad.

Luis Moreno | Director general del Ctag

“Cambiará el concepto de grandes series”

La automoción seguirá siendo un sector “muy importante” en el futuro, pronostica el director general de Ctag, a pesar de los cambios que se esperan “en los distintos modos de movilidad, tanto del concepto del vehículo en propiedad como de servicio”. “Para todo eso tienen que transformarse también las ciudades”, asegura Luis Moreno, y que “las personas aceptemos esos cambios”. Como sector, la industria del motor “está evidentemente evolucionando y respondiendo a retos”. “Seguramente los conceptos de grandes series también va a cambiar, la fabricación por la automatización...”, enumera. Las empresas para Moreno tienen “vida propia” más allá de los fondos Next Generation. Con su propia caja se pueden llevar adelante proyectos previstos en principio a cargo del maná europeo. “Lo que sí diría es que podemos quedar descabalgados o salir mal en la foto si se potencian otros sitios de España o hay inversiones que se puedan desplazar a otros lados”, opina. Un riesgo palpable “si no se busca el equilibrio territorial”. “Diría que es un reto –avisa– por no decir amenaza”.

Mónica Gondar | Directora de Abanca Next Generation

“Existen ya ayudas para pymes”

Tanto España en general, como Galicia en particular, son “territorios de pymes”. “Estos fondos cuentan con ellas”, señala Mónica Gondar. Ya hay varias líneas de ayuda que no están orientadas a la gran empresa exclusivamente, “sino a todo el segmento de la población”, como el Plan Moves para la renovación del parque automovilístico hacia modelos sostenibles. Lo mismo sucede, según la directora de Abanca Next Generation, con las ayudas a la rehabilitación de viviendas, a autoconsumo de fuentes de energía renovables o el Plan de Digitalización de Pymes presentado hace unos días por el Ministerio de Economía. “En lo que se refiere a los proyectos estratégicos, ya se marca que, efectivamente, hay que contar forzosamente con las pymes”, señala Gondar, porque “no hacerlo sería además un error”. La intención es agilizar la ejecución de los fondos para que la economía resurja y salir reforzados de la crisis “y realmente quien realmente las puede poner rápidamente en ejecución son los proyectos tractores con las empresas líderes, pero arrastrando a la cadena de valor”.

Pablo Álvarez | Adjunto a la dirección de Zendal

“Queremos ser como la automoción”

La pandemia dio a la ciencia el espacio que nunca debería haber perdido y demostró que, cuando hay inversión y colaboración, los tiempos corren más rápido para conseguir resultados. “En salud humana la media son entre 12 y 20 años y de 3 a 8 años en salud animal”, relata Pablo Álvarez, convencido de la necesidad de “hacer una reflexión” con todo lo ocurrido con el COVID-19 y “fomentar la investigación desde los entornos públicos”. “El conocimiento científico español ha sido una referencia, así lo que espero es que se haya captado el mensaje y se empuje la colaboración público-privada”, considera el adjunto a la dirección en Zendal. Será también una forma de abrir las puertas “al retorno del valor de toda esta gente que tenemos en el extranjero”. La aspiración de Zendal como una de las referencias de la biotecnología made in Galicia es que el sector “tenga un peso relevante, que sea un tractor más”. “Nos gustaría parecernos al automóvil dentro de 50 años”, asegura, mientras lanza una llamada urgente a la vacunación global: “Mientras exista gente sin vacunas, seguiremos teniendo sustos como los de estos días”.