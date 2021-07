La multinacional suiza Trafigura ha presentado a Alcoa una oferta no vinculante para comprar la planta de aluminio primario de San Cibrao (Cervo, Lugo), la última que la aluminera americana mantiene en España después de haber vendido las de A Coruña y Avilés. La propuesta de Trafigura plantea la posibilidad de que los trabajadores participen en el capital.

Según fuentes próximas a la operación, la oferta es indicativa –todavía sin detalles– pero establece ya una estructura con garantías legales, laborales y de plan industrial para apuntalar la viabilidad del proyecto y no replicar el conflicto que afecta a las plantas de A Coruña y Avilés (actual Alu Ibérica) por el abandono de las instalaciones por una venta que Audiencia Nacional considera fracasada.

Trafigura opera minas y fundiciones en todo el mundo y es uno de los principales comerciantes de metales, incluido el aluminio. La compañía helvética está es una de las 20 principales empresas de Fortune 500 con ingresos globales de más de 130.000 millones de euros. Además de Trafigura, se han interesado en la compra Liberty, Metalcorp, Aldel, Aludium y Sidenor.

Las conversaciones entre Alcoa y los interesados en hacerse con la planta de A Mariña “siguen avanzando”, según informó ayer la empresa al comité. “Hay cuatro empresas que están interesadas y otra que no sabemos si está interesada porque no ha dado señales de vida, y creemos que va a haber ofertas no vinculantes para este primer tramo, este primer hito, que acaba el 19 de julio”, confirmó el presidente del comité, José Antonio Zan, al término de una nueva reunión multilateral. De esta manera, uno de los seis interesados que se habían anunciado queda fuera del proceso.