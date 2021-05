A falta de una semana para que expire el actual esquema de apoyo público a los expedientes de regulación temporal de empleo, el próximo 31 de mayo, el Ministerio de Seguridad Social, de José Luis Escrivá, y los representantes de patronal y sindicatos no han logrado este lunes un acuerdo para prorrogar el sistema de apoyo público a los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre.

El escollo, según fuentes de la negociación, sigue estando en el recorte que el ministro Escrivá quiere aplicar a las exoneraciones a la Seguridad Social de las empresas con trabajadores en ERTE. El dirigente pretende que las exoneraciones sean mayores para los trabajadores de empresas en ERTE que se reincorporen a la actividad y menores, para los que permanezcan en regulación temporal, con el fin de estimular la vuelta al trabajo. Este planteamiento es compartido por la vicepresidenta, Nadia Calviño.

Los agentes sociales no están de acuerdo con ello y defienden mantener el esquema actual de exoneraciones de las empresas con trabajadores en ERTE que no diferencia entre los empleados reincorporados y los que aún no lo están. Las exoneraciones oscilan entre el 70% y el 100% dependiendo de las causas que limitan la actividad de la empresa y de su tamaño.

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, advirtió al Gobierno de que la negociación “no es un mercadeo” y que hay que extender el decreto actual como está.