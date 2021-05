Los trabajadores del metal en Vigo repitieron la misma pancarta que sacaron el pasado 1 de mayo para mostrar su indignación por el convenio acordado entre los sindicatos (CC OO y UGT, con CIG en contra) y la patronal del sector (Asime, Atra e Instalectra). "Convenio del metal, traizón sindical" fue la consigna gritada y escrita que encabezó la parada de actividad, ante el Astillero Freire, que protagonizaron este lunes los miembros de esta plataforma, para rogar que se parase la firma del convenio que afecta a casi 30.000 trabajadores de la provincia de Pontevedra.

"Que non asinen este convenio e que nos apoien", declaraba esta mañana el portavoz de los trabajadores, José Calvar, quien vislumbró un futuro dramático a corto plazo. "O desagravio deste convenio non sei onde nos vai levar, practicamente a ter que estar nas colas da fame", lamentó.

"Este tratado é fraudulento de principio a fin"

Durante esta concentración, a la que asistieron alrededor de cien manifestantes que interrumpieron el tráfico en la Avenida de Beiramar durante unos 15 minutos, el portavoz, apoyado por el resto de compañeros mostró su contrariedad ante un acuerdo del que no fueron partícipes. "Non consultaron aos obreiros en ningún momento, ni tan sequera aos enlaces sindicais, por eso pensamos que este tratado é fraudulento de principio a fin", matizó al tiempo que mostró sus sospechas de posibles intereses ocultos entre las partes. "Non sei por que os sindicatos están tan interesados en firmar cousas que destrozan á clase obreira sen consultar nin nada, outros intereses terán por detrás", aseguró José Calvar.