De Cos ve "margen" para más fusiones de bancos sin dañar la competencia

El gobernador del Banco de España considera que existe "margen" para que se produzcan nuevas fusiones bancarias, tanto a nivel nacional como europeo, que supongan "mayor eficiencia" y, al mismo tiempo, "no comprometan la competencia" y garanticen la estabilidad financiera. No obstante, Pablo Hernández de Cos remarca que el hecho de que "se vayan a producir o no" depende de que las entidades las perciban como "efectivas".

Las fusiones son, según el gobernador, "un instrumento potencialmente para afrontar el contexto de baja rentabilidad que vive el sector bancario europeo y español, tienen que ser percibidas como efectivas en el logro de ese objetivo por, en primer lugar, los propietarios, los accionistas y por supuesto los gestores de los bancos". "Los supervisores lo que hacemos es analizar las operaciones de tal manera que las mismas garanticen la estabilidad financiera", precisó ayer en un encuentro de Deusto Business Alumni, en Bilbao. "si se pregunta si existe margen, tanto a nivel europeo como nacional para que se produzcan fusiones que mejoren en esa dimensión de mayor eficiencia y, al mismo tiempo, no comprometan la competencia y, al mismo, garanticen la estabilidad financiera, creo que sí", afirmó.