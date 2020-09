El Gobierno planea adaptar los ERTE de rebrote y extenderlos sin que tengan fecha de fin

El Gobierno planea adaptar al máximo los ERTE de rebrote a la situación actual para dar respuesta a confinamientos como los decretados por la Comunidad de Madrid, así como extenderlos sin fecha límite.

Así lo ha explicado este martes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha dejado claro que la prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre que negocian Gobierno y agentes sociales contendrá medidas "que no tendrán plazo".

Este es el caso de los ERTE de rebrote, ha dicho la ministra, quien ha dejado claro que "no tiene ningún sentido que le pongamos plazo a una auténtica emergencia. Lo estamos viendo en Madrid". "Es probable que a resultas de lo que está pasando en Madrid y otras comunidades autónomas tengamos que vertebrar otro mecanismo que dé salida a lo que hoy está pasando, ya que depende de las normas que la Comunidad de Madrid ha tomado y como afectan a la legislación laboral", ha dicho la ministra.

Díaz se ha mostrado "muy esperanzada", "optimista" y "convencida de que se logrará un acuerdo en las negociaciones de los ERTE, que se retoman este miércoles, con el que busca mandar un "mensaje de confianza" porque van a continuar con los mecanismos de protección diseñados "en un momento de muchísima preocupación".

No ha aclarado hasta cuándo se prorrogarán los ERTE, ya que dependerá de lo que acuerden los agentes sociales, y ha insistido en la fórmula de la protección "diferencial" que aplicará a aquellos de fuerza mayor, un mecanismo que "va a complicar la negociación, no porque no estemos de acuerdo, sino porque técnicamente es muy difícil".

Con este mecanismo "diferencial", se extenderá la protección de estos ERTE "a toda la cadena de valor" de una actividad y a aquellas que tengan "dependencias de facturación", ha explicado Díaz.