Díaz niega muchos ERTE pendientes y los achaca a "incidencias muy menores"

La ministra de Trabajo y Economía Social asegura que los ERTE que no se han reconocido aún son muy pocos y se deben a "incidencias muy menores". "Lo que hay ahora mismo no se debe a errores del Sepe, sino a deficiencias de gestión", explica Yolanda Díaz en una entrevista en La Vanguardia. "Se han denegado 70.644 prestaciones sencillamente porque esas personas no tenían derecho -apunta-, entre las que se incluyen 50.000 prestaciones porque eran autónomos, en todo el Estado".No considera que la situación esté normalizada "porque mientras haya una persona en ERTE que no ha cobrado no hay normalización", pero defiende el buen funcionamiento del sistema.