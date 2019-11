Feijóo impone a Juan Güell la Medalla de Oro del Círculo de Empresarios

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha impuesto este jueves en Vigo la Medalla de Oro del Círculo del Empresarios de Galicia a Juan Ramón Güell Cancela, en un acto en el que ha reivindicado el atractivo de la comunidad autónoma como destino de la inversión gracias al saber hacer de las empresas y el talento del capital humano de la comunidad.

Al acto, motivado por el XXVII aniversario del Círculo, han asistido unas 200 personas, entre autoridades, políticos, empresarios y miembros de diferentes instituciones, ante las que Feijóo ha reivindicado la estabilidad del Gobierno autonómico para conseguir una Galicia más ágil, preparada, competitiva e innovadora.

"A lo primero le damos respuesta con la Ley de implantación empresarial, a lo segundo con un ambiciosos plan de formación para el período 2019-2020, al tercero de esos objetivos con la Agenda digital 4.0; y al cuarto con el Plan Innova 2020", ha dicho Feijóo, quien ha señalado que para todo ello "hay medidas y recursos".

Al respecto, Juan Güell, cuya carrera profesional le ha llevado por Arthur Andersen, Zeltia, Empresa Álvarez o Dosvalor, y que forma parte de un nutrido de consejos de administración de diferentes empresas, tras ser felicitado por el presidente de la Xunta por su medalla, le ha agradecido la estabilidad de Galicia y ha señalado la responsabilidad de los gobiernos a la hora de "crear las condiciones para el desarrollo de Galicia".

En este sentido, Güell se ha referido a la situación geográfica y al problema demográfico de la comunidad, "que no puede consentir por más tiempo que nuestras pequeñas o grandes ha fortunas terminen migrando a Madrid porque las condiciones fiscales son mejores. Galicia no puede permitirse que el talento migre. Galicia no pierde solo un impuesto de patrimonio: lo pierde todo", ha dicho, alentando a "cambiar esas cosas".

En cuanto a Vigo, Feijóo ha defendido la actuación de la Xunta en la ciudad, recalcando su interés por ampliar el Ifevi con los recursos necesarios, la inversión de 186 millones durante los últimos diez años para atraer nuevas empresas y proyectos como el K9 de PSA, o la mediación que está realizando para dar con la mejor solución al conflicto de Barreras. Pero, más allá de las cifras, ha subrayado, "procuramos aportar diálogo, colaboración institucional y una idea abierta y global de la capital viguesa".

Por el contrario, y respecto al Gobierno central, el titular de la Xunta se ha referido a las decisiones que ha calificado de "discriminación negativa" para los intereses de Galicia, como son la larga espera por el Estatuto electrointensivo que garantice un precio de la luz competitivo para industrias como Alcoa, la falta de soluciones al cierre de la central térmica de As Pontes, la incertidumbre sobre el destino de Ence, en Pontevedra, o la demora de la subestación eléctrica de Vigo, con claros perjuicios para PSA.

El presidente de la Xunta ha concluido su intervención destacando la trayectoria de Juan Güell y su virtud de saber aportar confianza a los empresarios clásicos, a los nuevos emprendedores y a los inversores.

En su discurso, Güell ha tenido palabras de agradecimiento para sus socios y compañeros de viaje en los buenos y malos momentos, y rem9emoró el Vigo de hace un cuarto de siglo.

"Una ciudad en la que nos habían inculcado aquello de 'dedícate a lo tuyo'. Con el Círculo irrumpió una nueva cultura empresarial y de pronto pasamos del 'dedícate a lo tuyo' al 'comprende que, en pelotón, vamos mejor; que incluso podemos permitirnos el lujo de ir a rebufo'. ¡No renunciemos a esto!", concluyó el homenajeado.