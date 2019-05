La Audiencia Nacional archiva la causa por supuesto blanqueo contra Mario Conde

La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó ayer el archivo de la causa contra Mario Conde por supuesto blanqueo de 13 millones de euros, siguiendo así el criterio del juez Santiago Pedraz, que ya archivó la investigación el pasado 24 de octubre. El tribunal considera probado que el dinero procede de unos fondos depositados en Suiza con anterioridad a la condena del exbanquero gallego por los casos Banesto y Argentia Trust.

La Sala se hace eco del informe pericial según el cual los ingresos se habrían producido en los años 80 del siglo pasado tras la venta de la empresa Antibióticos y al cobro de honorarios de intermediación en la venta de Laboratorios Abelló. Estos hechos tuvieron lugar antes de que Conde "empezara a trabajar en Banesto y de que se hubieran producido las apropiaciones indebidas por las que fue condenado".

En opinión de los magistrados, para que exista el blanqueo que alegaba la Fiscalía Anticorrupción, hubiera sido necesaria la existencia de delitos fiscales de 2008 en adelante; sin embargo, no ha podido acreditarse ni un delito contra la hacienda pública ni uno de alzamiento de bienes. El origen de los fondos a que se refiere este procedimiento "no es una actividad delictiva", prosigue la sección tercera; por ello, aunque algunas pruebas no habían concluido, "han devenido innecesarias a la vista del resultado de las ya practicadas".