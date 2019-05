Los fondos "buitre" amplían su dominio en el mercado gallego con 800 viviendas a la venta

Aliseda, Altamira, Solvia o Haya Real Estate. Son pocas las firmas de servicios inmobiliarios de la banca española las que, como sí sucedió con las ahora mencionadas, no han terminado en manos de distressed funds o fondos buitre. Sociedades que, con grandes descuentos, han aliviado la exposición de las entidades a este mercado y se aprovechan ahora de una progresiva recuperación de las compraventas, los bajos tipos de interés y precios. Son los mayores propietarios de activos inmobiliarios en venta en Galicia desde finales de 2017, cuando Cerberus se hizo con el 80% de la cartera de ladrillo de BBVA. Antes había sido Blackstone el que, con la toma de control de Aliseda (Banco Popular), había propiciado este escenario inédito. Ahora han agrandado su hegemonía en el mercado de viviendas a la venta -con más peso de ambos fondos y la irrupción de Lindorff- con al menos 788 pisos y casas, según los datos recopilados por FARO y contrastados en fuentes del sector. En los últimos nueve meses han elevado su portfolio en casi 170 propiedades, un 26,5% más.

"A la cartera procedente de Santander hay que sumar las promociones que han ido terminando o el traspaso de activos de régimen de alquiler a venta", explica un experto del sector, especializado en tasaciones y traspasos. "Conforme van comprando carteras, las analizan y deciden qué hacer con esos activos: si alquilarlos, por ejemplo dentro de socimis (Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), o ponerlos a la venta. En función de cómo evoluciona el mercado los afloran o no", añade. A su juicio, la modificación de la ley de arrendamiento ha propiciado que los fondos buitre recelen más de los alquileres. "Continúan con los fuertes descuentos, la rentabilidad la tienen asegurada a los precios a los que asumieron las carteras". En Aliseda, por ejemplo, hay rebajas de hasta el 48%. Y, es más, de los 121 pisos o casas que ofrece en su web, 83 cuentan con algún tipo de promoción.

De acuerdo a los datos facilitados por la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), en la comunidad existe una oferta de unas 31.200 viviendas. Eso sí, el grueso -el stock de este tipo de activos a estrenar era de 23.340 a cierre de 2017- son pisos y casas de segunda residencia. Si se hiciese una criba de estos datos, los fondos buitre dispondrían de casi una de cada diez viviendas que no son para segunda residencia. En suma, cuentan con al menos 262 en la provincia de Pontevedra, 349 en A Coruña, 89 en Lugo y 88 en Ourense. "Numéricamente son los principales propietarios en Galicia, aunque no en términos relativos", aclara el presidente de Fegein, Benito Iglesias. "Estamos intentando que no dominen el mercado, aquí el impacto es menor en comparación con otras regiones".

Constata Iglesias que los que están bajo el control de los fondos distressed son sobre todo "activos procedentes de ejecuciones hipotecarias" realizadas entre los años 2010 y 2014, como consecuencia "de los excesos de las cajas y, en conjunto, de todo el sector financiero". Asegura el presidente de la federación que su irrupción colaboró en la "pérdida de un 60% de las empresas inmobiliarias" de Galicia durante la doble recesión. "No culpo a los fondos. Esto es producto de la incompetencia política y de los errores de la banca, incluido el Banco de España. Se han nutrido del rescate que hemos pagado entre todos. Tienen enormes plusvalías, por eso pueden vender a precios de saldo". Creen otras fuentes consultadas que se producirá otro giro de tuerca al peso específico de los fondos buitre en Galicia con la nueva oleada de cierres de sucursales bancarias, sobre todo las de Banco Santander. "Están más que amortizadas y dotadas. Va a pasar lo mismo que con la vivienda: activos con fuertes descuentos en buenas localizaciones".