Bruselas multa con 1.070 millones a RBS, Barclays, Citi y JP Morgan

La Comisión Europea impuso ayer multas que ascienden a 1.070 millones de euros a los bancos Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, JPMorgan y el japonés Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) por participar en dos cárteles en el mercado de once divisas, entre ellas el euro, los dólares estadounidenses y la libra esterlina. UBS también participó en los dos pactos, pero ha evitado una sanción de 285 millones por revelar a las autoridades europeas la existencia de la trama. "La Comisión no tolerará comportamientos colusivos", advirtió Bruselas.