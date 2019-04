La procesión va a la gasolinera

El Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas de Portugal desconvocó ayer por la mañana la huelga de transporte que dejó al país sin combustible y que atrapó a cientos de conductores gallegos. Otros tantos procedentes de Portugal hicieron grandes colas en las gasolineras gallegas para repostar. La normalidad no se recuperará hasta el lunes.

El Sindicato Nacional de Transportistas de Materias Peligrosas de Portugal desconvocó ayer la huelga que se desarrollaba desde el lunes y que causó problemas al abastecimiento de combustible en el país durante los últimos días. Cerca de 3.000 estaciones de servicio -cerca de 800 en el norte luso (distritos de Vila Nova de Cerveira, Bragança, Vila Real y Porto )- se quedaron sin suministro, lo que propició enormes colas. Cientos de conductores gallegos se vieron atrapados en pleno viaje; encontrar un surtidor de gasóleo operativo se convirtió en misión casi imposible. A primera hora el ministro de Infraestructuras luso, Pedro Nuno Santos, anunció en una declaración a la prensa en Lisboa que la normalización "será gradual", después del acuerdo alcanzado entre el sindicato y la patronal Asociación Nacional de Transportadores Viales de Mercancías (Antram).

"La huelga acabó, no hay ningún obstáculo a que la normalidad vuelva", aseguró el ministro, que recordó que no será "inmediato" porque hay gasolineras que están completamente sin combustible. A la espera de que la situación se normalice en las estaciones de servicio lusas, las que se encuentran al otro lado de la raia vieron cómo los vehículos portugueses se agolpaban ante sus surtidores. Ayer se volvieron a repetir las colas que se dieron en la jornada del miércoles, en la que las gasolineras de Tui, Salvaterra, Tomiño o Arbo ya habían notado un ligero incremento en las ventas pese a que la situación de escasez se mezclaba con el inicio de las vacaciones de Semana Santa. De hecho, los trabajadores de estos puestos situados cerca de la frontera ya avisaban entonces que la situación se recrudecería en los próximos días si la situación en Portugal no cambiaba. Lo ha hecho, pero la normalidad plena tendrá que esperar hasta después del fin de semana. "Haremos refuerzos para volver a la situación previa a la huelga cuanto antes y a partir de mañana [por este viernes] será normal en muchos casos. Pero -revertir los efectos por completo- nos llevará unos cinco días", admitió el presidente de la Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (Apetro), António Comprido, a la agencia Lusa.

El acuerdo alcanzado a primera hora de ayer puso fin a una huelga que llevó al Gobierno portugués a declarar la situación de alerta por "crisis energética" y movilizar a militares y a las fuerzas de seguridad para asegurar el transporte de combustible a los servicios básicos, como hospitales o camiones de bomberos. La paralización afectó a conductores, aeropuertos (ayer mismo casi una decena de aviones tuvieron que llenar sus tanques en España), taxistas e incluso autobuses de transporte público, que durante el miércoles tuvieron que cancelar líneas ante la falta de carburante. Las gasolineras fueron escenario de colas de varias horas durante dos días, en las que los conductores se lanzaron a repostar ante la incertidumbre de cuánto podría durar la huelga, que afectó al arranque de las vacaciones de Semana Santa.

Alrededor del mediodía del miércoles, más de 2.700 del total de 3.068 estaciones disponibles presentaban falta de gasóleo, gasolina o ambos. El paro también afectó a los aeropuertos de Lisboa y Faro (sur) y llevó a más de 30 aviones portugueses a parar en el aeropuerto español de Sevilla para cargar combustible. El Gobierno del socialista António Costa estableció servicios mínimos, entre los que se incluía un abastecimiento normal para hospitales, bases aéreas, bomberos, puertos y aeropuertos y un 40% en las gasolineras -inicialmente solo en Lisboa y Oporto, aunque la pasada madrugada fue ampliado a todo el país-.

El Ejecutivo llegó incluso a limitar a 15 litros por persona cada abastecimiento de carburante en las estaciones de servicio. Con la huelga, que fue convocada por tiempo indefinido, los transportistas de mercancías peligrosas exigían que se crease una categoría profesional específica para estos trabajadores y mejorar así sus condiciones salariales.