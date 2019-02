El administrador concursal plantea un "cauce extraordinario" para vender Isowat

El administrador concursal de Isowat Made, filial de Invertaresa en proceso de liquidación, remitió ayer al Juzgado Mercantil número 2 de A Coruña su propuesta sobre las ofertas recibidas en la subasta de las dos unidades productivas de la compañía, en A Coruña y Medina del Campo (Valladolid). Mientras que la fábrica vallisoletana logró un comprador que mantendrá actividad y empleo, la coruñesa solo recibió una propuesta de compra para parte de la maquinaria. El juez tendrá que valorar si se ajusta al plan de liquidación, mientras el administrador concursal prevé la posibilidad de abrir un "cauce extraordinario" para buscar un inversor que mantenga la actividad industrial.

"El administrador nos ha trasladado que es posible ampliar el plazo de las ofertas debido a que la única que se ha presentado no se ajusta al plan de liquidación", explica el secretario del comité de empresa de Isowat en A Coruña, Ovidio López. El administrador concursal, Isaías González, no ha querido confirmar ni desmentir su propuesta hasta que no sea comunicada oficialmente a todas las partes, pero sí que este sería procedente en un caso como el de Isowat en A Coruña, en el que "nos estamos jugando 76 puestos de trabajo", si "apareciese una oferta" de compra de la empresa.