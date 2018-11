El proyecto europeo de Aimen con 3D permitirá subir un 25% la velocidad de producción

Aimen Centro Tecnológico ha hecho público Integradde, el megaproyecto europeo adelantado por FARO que se ha convertido en el de mayor envergadura que ha liderado hasta la fecha. Implica la participación de 26 socios de 11 países y cuenta con un presupuesto cercano a los 17 millones de euros. Según indican desde el centro, con los resultados que se buscan se estima que la fiabilidad en los procesos de fabricación aditiva se incrementarán un 40% y la velocidad de producción aumentará un 25%.

Esta iniciativa persigue uno de los objetivos fundamentales de la Comisión Europea para avanzar en la Industria 4.0: desplegar la tecnología de fabricación aditiva (impresión 3D) en el entorno industrial europeo en condiciones reales de fabricación.

"Los costes de producción y la aparición de defectos impredecibles en los productos y piezas metálicas producidas mediante fabricación aditiva están impidiendo su adopción y despliegue por parte de la industria manufacturera de componentes metálicos. En definitiva, no se ha conseguido hasta la fecha una implementación real de la impresión 3D en la industria", concretan.

El objetivo Integradde es el desarrollo e implantación de un sistema de control global que permitan conectar todo el proceso de producción, abarcando "desde el diseño hasta la fabricación de las piezas de forma estandarizada, permitiendo implementar un nuevo modelo más rápido y con cero defectos".

El proyecto pondrá el foco en la producción mediante impresión 3D de piezas metálicas de tamaño medio/grande, dirigidas principalmente a los sectores aeronáutico, metalmecánico, automoción y construcción civil.

Los resultados se probarán en el usuario final, como son las firmas GKN Aeroespace (componentes de motores de aviones comerciales), ArcelorMittal (grandes piezas para el proceso de fabricación de acero), MX3D (para soluciones de construcción civil) o Loiretech y Corda (para fabricar moldes y herramientas para la producción de piezas para los sectores aeronáutico y de automoción, respectivamente).

Cofinanciado por la Comisión Europea a través del programa H2020, el consorcio está formado por 26 socios de Alemania, Francia, Eslovenia, España, Grecia, Italia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Polonia y Portugal. Las entidades que conforman el consorcio son Aimen, LimitState (Reino Unido), la Universidad de Sheffield (Reino Unido), ESI Software Germany GmbH (Alemania), ATOS (España), la Comisión de Energías Alternativas y Energía Atómica de Francia - CEA (Francia), Institut de Resercha Technologique Jules Verne (Francia), MX3D (Países Bajos), Loiretech (Francia), Fundingbox Accelerator (Polonia), Imerial College of Sciencie, Technology and Medine - Universidad de Londres (Reino Unido), Bureau Veritas (Francia), IREPA Láser (Francia), Högskolan Väst (Suecia), New Infrared Technologies - NIT (España), GKN Aerospace (Suecia), Deutsches Institut für Normung - DIN (Alemania), Acelormittal Innovación, Investigación e Inversión (España), Universidad de Coimbra (Portugal), Datapixel (España), Corda (Eslovenia), DGH Robótics (España), The Laboratory for Manufacturing Systems & Automation - LMS (Grecia), Brunel University London (Reino Unido), Prima Industrie (Italia) y ESI Group (Alemania).