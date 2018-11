Detenido en Japón el presidente de Renault-Nissan, Carlos Ghosn

El máximo directivo de la alianza Renault Nissan Mitsubishi, Carlos Ghosn, fue hoy detenido en Tokio en relación con una investigación de las autoridades japonesas por supuestas irregularidades en sus finanzas personales, informó hoy la televisión japonesa. Según informaron la cadena pública NHK y otros medios locales, la detención fue llevada a cabo por representantes de la fiscalía del distrito de Tokio.



Ghosn, de nacionalidad franco-brasileña, fue interrogado hoy en esta capital a raíz de una investigación iniciada por no declarar presuntamente una serie de ingresos que había recibido. Nissan anunció que esta noche dará una rueda de prensa para proporcionar detalles del caso, pero en un comunicado oficial confirmó que Ghosn estaba siendo investigado por la compañía "desde hace varios meses". La nota dice que las investigaciones estaban ligadas a "malas conductas" de su máximo directivo y de otro alto ejecutivo del grupo, Greg Kelly.



"La investigación demostró que durante muchos años tanto Ghosn como Kelly han venido comunicando cantidades de compensación (financiera) en su informe a la Bolsa de Tokio que eran menores a las cifras reales".



"También en relación con Ghosn, se han descubierto otros numerosos actos significativos de malas conductas, como la utilización de bienes de la compañía para uso personal", acciones en las que Kelly también estaba presuntamente involucrado, según la nota oficial.



A raíz de estas denuncias, la dirección del grupo Nissan va a proponer al Consejo de Administración que "destituya sin demora" a Ghosn y Kelly de sus actuales funciones.







