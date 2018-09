La plantilla de Maderas Iglesias repite la asamblea para votar sobre el fin de la huelga

Los trabajadores de Maderas Iglesias volverán a votar. El pasado martes el comité de empresa y la dirección de la compañía alcanzaron un preacuerdo que ponía fin a la huelga indefinida a cambio de que la firma abonase el pago de las nóminas atrasadas y negociase un nuevo convenio. Pero la asamblea de trabajadores tumbó el pacto -para sorpresa de los mediadores de la Xunta- esa misma tarde. Este viernes repetirán las votaciones, aunque esta vez cada empleado no tendrá que manifestar públicamente su elección; el referéndum se realizará en urna entre las 12:00 y las 16:00 horas.

Bajo la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais las dos partes habían acordado no efectuar ningún despido hasta noviembre de 2019 y darse un margen de diez días para abonar la nómina aún pendiente de agosto, y otro de mes y medio para pagar la extra de verano. "No son pagos inmediatos y la empresa no despierta confianza en la plantilla después de tantos incumplimientos", explicaron entonces fuentes sindicales para justificar el "no" de los 200 trabajadores. Con una deuda de unos 55 millones de euros Maderas Iglesias urge la entrada de un fondo de inversión para garantizar su actividad. La única oferta en firme fue rechazada por los acreedores por el bajo precio, como desveló FARO.