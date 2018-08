"El único reclamo que hay es el precio; toca vender a base de promociones y descuentos"

La presión por rebajar precios no es nueva para el sector textil, pero esta se ve ahora acrecentada por el avance de las plataformas online. "Yo creo que nos perjudica incluso más que las grandes superficies", comenta Xiria Pérez, de la tienda de zapatos Vogue LV.

La ya de por sí difícil situación a la que se enfrentan en los últimos tiempos las zapaterías como consecuencia de una meteorología adversa que pasa factura sobre sus ventas se suma el avance del ecommerce y una alta competencia que obliga a redoblar los esfuerzos. Pérez subraya el elevado número de negocios de este tipo que existen en ciudades como Vigo y, de cara a elevar el atractivo de la tienda física, apuesta por ofrecer unos precios más bajos que la competencia para poder mantener las ventas. "Hoy en día lo que veo es que se consigue vender con promociones y descuentos porque el único reclamo que hay son las bajadas de precios". "Es una guerra constante", sentencia.

Xiria Pérez figura en las estadísticas como ese 71% de gallegos que no compra por internet. No lo hace ni tiene pensado hacerlo. "Yo creo que lo que se pretende es acabar con puestos de trabajo en tiendas físicas y yo no voy a contribuir a ello. No compro nunca por internet entre otras porque intento ayudar lo mío", señala. A su juicio, es necesario sensibilizar a la población de la importancia que tiene la supervivencia de los establecimientos físicos para garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo que genera el pequeño comercio.