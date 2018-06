Los trabajadores de H&M comienzan una huelga indefinida

UGT ha calificado de "éxito" el seguimiento de la huelga indefinida iniciada este martes por parte de los trabajadores del centro logístico de H&M situado en la localidad de Torrejón de Ardoz, que ha cifrado en el 86% del total de la plantilla.

Según ha indicado UGT en un comunicado, del total de la plantilla del turno de trabajo, alrededor de 200 personas, "tan sólo los directivos y un reducido número de trabajadores han entrado en el día de hoy a trabajar, sin que se haya podido realizar y garantizar la salida y distribución normal de los productos de la firma destinado a las tiendas de H&M de la península".

El sindicato considera a la dirección de la empresa "responsable final de la convocatoria de esta huelga indefinida", debido a "la falta de voluntad real dirigida a la búsqueda de soluciones y acuerdos en la mesa de negociación" y a "la posición inmovilista respecto a las reivindicaciones de los trabajadores de H&M que son prudentes y justas".

"Lamentamos profundamente que la dirección de H&M del centro de distribución de Torrejón haya apostado por la imposición y la negativa a la negociación real de estas demandas laborales", ha manifestado el sindicato, para agregar que la empresa "debería cambiar de estrategia".

En este sentido, UGT ha advertido de que "con la tensión y el conflicto laboral, se está perjudicando la imagen de la marca entre la opinión pública y los clientes".

Por su parte, CCOO de Madrid ha abogado por mantener "movilizaciones graduales en el tiempo" por parte de los trabajadores del centro logístico de H&M en España, situado en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

Además, el sindicato ha subrayado en un comunicado que "es imprescindible que la plantilla del almacén ratifique las movilizaciones que se vayan a seguir llevando a cabo".

Por otro lado, ha informado sobre el resultado de la segunda reunión entre H&M, el Comité de Empresa del centro logístico y la Sección Sindical de H&M, celebrada este lunes, donde se abordó la reivindicación de la subida salarial, y que concluyó sin acuerdo.

La empresa propuso una mejora salarial consistente en aumentar de forma progresiva el salario bruto anual a partir de 2019, con un salario bruto anual de 13.500 euros para 2019, de 14.170 euros para 2020 y de 15.025 para 2021.

Según CCOO, este incremento afectaría tan sólo a la mitad de la plantilla, quedando fuera todo el personal que tenga un salario bruto anual superior, incluyendo a las personas que se vieron afectadas por el traslado del Centro Logístico desde Azuqueca de Henares a Torrejón de Ardoz.

Por parte del Comité de Empresa se ha propuesto que las subidas se apliquen a todo el personal, aunque en diferente medida, para que la diferencia salarial existente se acorte en un plazo de cuatro años, cediendo en que los cambios se llevarán a cabo desde enero de 2019.

Las demás propuestas acerca de plus de asistencia y categorías profesionales no se han llegado a debatir porque no se ha llegado a acuerdo en el primer punto.

CCOO ha instado a la empresa a que acerque posturas con el Comité de Empresa y llegue a un acuerdo que incluya a la totalidad de la plantilla, de cara a la próxima reunión prevista para el día 20, ha informado a Europa Press el representante de CCOO de H&M Santiago Sanza.

Sanza ha advertido de que si las movilizaciones no se llevan a cabo de forma gradual "difícilmente" serán sostenibles en el tiempo, porque los trabajadores implicados tienen salarios muy bajos, y ha recalcado que son ellos los que tienen que decidir qué acciones son las más acertadas.