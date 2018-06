Patronal y sindicatos, cerca del pacto salarial

Patronal y sindicatos ultiman un acuerdo salarial para los próximos años, acercando posturas con una propuesta de subida desde la CEOE más en línea con la petición de UGT y CC OO, coincidiendo con el cambio de Gobierno y la llegada al Ministerio de Trabajo de Magdalena Valerio.

Fuentes conocedoras de las negociaciones explicaron a Efe que, en los contactos mantenidos esta semana entre CEOE, Cepyme, UGT y CC OO, la patronal habría modificado su planteamiento de subida salarial de "hasta un 2 %, más un componente adicional", por un incremento "de en torno al 2 %, más un componente adicional".

Donde no existe acuerdo es en el llamamiento de los sindicatos a elevar el salario mínimo a 1.000 euros mensuales en 14 pagas, rechazado por la patronal, ni en la cláusula de garantía salarial. UGT y CC OO pidieron que se tuviera en cuenta la desviación de la inflación, mientras que la patronal no está dispuesta a incluirla o, al menos, no vinculada al IPC.