A orillas del Ulla, todo sabe mejor

Hay sitios en los que todo sabe mejor. Por humilde que sea el tentempié, no sabe igual si el bocado se disfruta contemplando un apacible paisaje natural. Y para cuadros pintados por la naturaleza, el Ulla es un lienzo de gran formato. Es, además, cuna de una rica y variada gastronomía, como podrá apreciarse hoy mismo en la Festa do Salmón de A Estrada y como desde el pasado viernes se puede constatar en el GastroTur do Ulla, todo un escaparte de recursos gastronómicos, turísticos y deportivos de las tierras que mojan sus pies en este caudaloso río.

Showcooking, en la mañana de ayer. / AC

El certamen está montado de lujo. Si todavía no han tenido ocasión de comprobarlo, aun tienen la convocatoria de hoy para enmendarse. Es bonito, acogedor y, sobre todo, sabroso. Solo podría pedírsele que, siendo como es un evento de un formato más reducido que las habituales convocatorias feriales, se hubiese contemplado en un emplazamiento diferente para favorecer su afluencia, más en pleno fin de semana con puente y celebración gastronómica incluida en el casco urbano estradense. No es que la Fundación de Exposicións e Congresos no sea un lugar apropiado, es que el tamaño de esta despensa y estos fogones que toman el Ulla como escenario claman calor de hogar y, por tanto, proximidad.

El conselleiro López y el alcalde Louzao, ayer. / BERNABÉ/LUCÍA ABELEDO

No vayan con el estómago lleno porque las opciones para degustar son tantas y diferentes que no podrán evitar caer en la tentación. Para entrar hasta la cocina, solo hace falta alguien que te invite a entrar. Es por ello que Daniel Pérez terminó ayer viendo con aforo completo la cata comentada de queso artesano ofrecida en el mercado de Artesanía Alimentaria. Toda una experiencia en sentido amplio. Queso del país, queso con pimentón y, para terminar, el que definió como su “gran amor”, un ahumado de San Simón con el que vio a su abuela sacar adelante a 12 hijos, haciendo cuatro quesos y vendiéndolos en la feria. El gerente de Queixería Daniberto no tuvo un camino fácil por delante, pero aquellos cuatro quesos de su abuela ahumados con madera de abedul sobrante del oficio de zoqueiro de su abuelo llegaron en 2019 a los 600 al día. “Que gran acerto, comprar queixos Daniberto”, concluyó a modo de eslogan en una cata que sumó humor al buen sabor de boca. Claro que a ello contribuyeron también las galletas de nata Maruxas, elaboradas con harina y azúcar ecológicos, de modo tradicional y artesanal, con “toneladas de cariño en cada hornada”.

Cata comentada de quesos artesanos. / AC

Entre una despensa repleta de maravillas dulces y saladas, el toque estradense lo pone la Sidra Rabiosa de Orlando Villamayor, que al mediodía de ayer entraba fresquita a las mil maravillas.

Taller de cianotipias. / Bernabé/Lucía Abeledo

El showcooking de ayer permitió degustar una sabrosa empanada y atún con salsa de sésamo. La tarde fue para los helados y las mermeladas, así como para los desecados, junto con una cata de vinos.

El sello artesano se puso también en los talleres. Los adultos se entregaron a la creación de cianotipias y los más pequeños se debatieron entre crear sus propias chapas y un memory de experiencias.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, disfrutó en sesión vespertina de este tentador salón junto al alcalde, Gonzalo Louzao Dono, aprovechado para conocer de forma directa los productos de los 17 artesanos que secundan esta cita de la mano de Artesanía Alimentaria de Galicia.

El GastroTur do Ulla vive hoy su última jornada (de 10.00 a 20.00). A las 11.00 habrá taller de elaboración de galletas artesanas y, a las 12.30, degustación de embutido artesano. A las 17.00 habrá cata de cerveza y sidras artesanas y, a las 18.00, taller de mermelada, cerrando a las 19.00 con degustación de repostería artesana. A las 17.30 se prevé, también, un nuevo showcooking. En los talleres, se explorará el gyotaku, una técnica de estampación artesana japonesa (de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00).