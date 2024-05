Vecinos de la rúa Arenal defenderán en pleno la primera moción ciudadana de Lalín

El 29 de octubre de 2015, con el gobierno de coalición al frente del Concello de Lalín, quedó aprobada una moción que permitía a los vecinos del municipio llevar a sesión plenaria una “moción ciudadana”, siempre que esta contase con el respaldo de 250 firmas de otras tantas personas empadronadas y que solicitase cuestiones de interés público para el ayuntamiento.

Esta decisión del ejecutivo que encabezaba Rafael Cuiña permite ahora, nueve años después, que los residentes de la rúa Arenal puedan exponer su postura en el pleno, como si fuesen un concejal más, sobre la polémica humanización de esta calle. Ayer a mediodía Beatriz Rey Domínguez registró la primera moción ciudadana da la historia lalinense, avalada no por 250 signaturas, sino por más de 400, recogidas en dos semanas y media tras una intensa labor de información puerta a puerta. Secretaría se encargará ahora de comprobar que esas firmas pertenecen a personas que sí están empadronadas, y en una semana la promotora de esta iniciativa sabrá si su moción queda admitida para ser incluida en el pleno de este mes o, como muy tarde, en el de junio. Un representante vecinal tendrá que defenderla ante los 21 ediles, con 10 minutos para una primera intervención y 5 para el turno de réplica.

La moción pide que no se aplique la zona azul en toda la calle. Este sistema de aparcamiento por un tiempo limitado “quizá sea idónea para una calle comercial, pero en Arenal no todos los edificios tienen plaza de garaje”, por lo que sus residentes precisan una zona de estacionamiento cerca, que bien podría ser en el solar donde ahora se acumulan escombros, cerca de las canchas de tenis. La zona azul solo permite estacionar durante 90 minutos, y durante las dos horas siguientes no se puede aparcar en la misma calle.

"En una semana se sabrá si la moción queda admitida para ir a pleno"

Estas limitaciones son difíciles de conjugar con el día a día de las personas que viven en Arenal, y más ahora que se han reducido plazas de aparcamiento con unas obras que permiten disponer de aceras más anchas a cambio de reducir espacios que antaño, por ejemplo, permitían estacionar un momento para hacer un recado o recoger paquetes en alguno de los negocios de la rúa. Por ello, la moción insta a la policía local a que no sancione a los residentes si se ven obligados a parar delante de un vado para cargar o descargar paquetes o para conducir a una persona dependiente o a un niño a su casa.

Pero esas aceras más anchas restan también seguridad a los residentes en la zona cuando intentan salir de sus garajes, ya que si aparca un coche relativamente alto se hace muy difícil ver el tráfico. Hay otros elementos, como los contenedores, que también restan visibilidad. Por eso, la moción solicita además que se habiliten elementos de ayuda a la visión a la hora de salir de los garajes con una mínima seguridad. Y además, los remates de algún garaje presentan tal riesgo para los bajos de algún coche que hay vecinos que ya alquilaron otra plaza para evitar daños.

El ancho de las aceras dificulta la visibilidad para salir de los garajes. / BERNABE/JAVIER LALIN

Sin tintes políticos

Beatriz Rey quiere recalcar que esta iniciativa es vecinal y que no está vinculada a ningún partido político. Ella reside en la rúa Polideportivo y su edificio tiene acceso tanto por esta calle como por Arenal. Y si cuando se instauró la zona azul en Matemático Rodríguez se redujeron las plazas libres de aparcamiento en Arenal, llegando al punto de que quedaban estacionados coches durante todo el día, ahora, con la zona azul en Arenal, es la calle Polideportivo la que ve cómo merman sus plazas disponibles. Rey recalca que “no estamos en contra de la humanización de la calle”, pero lamenta que el gobierno local no haya expuesto a los vecinos la puesta en marcha de la zona azul en Arenal.

Crespo admite que la rotación puede anularse si no funciona

En una entrevista en una radio local el regidor, José Crespo, insistió en que la zona azul en la rúa Arenal va a favorecer a los negocios, que fueron quienes la solicitaron “porque les conviene”. También añadió que este sistema de aparcamiento por tiempo limitado “no tiene por qué ser para siempre, si no funciona bien puede volver a como estaba”, por lo que pide tiempo a negocios y residentes para ver cómo se asienta. Las palabras de Crespo fueron una réplica a las críticas del BNG, y recalcó que el PP sí se reunió con los vecinos para explicar esta humanización mientras que el gobierno de coalición no lo hizo cuando se acometió la reforma de la calle Vidal Abascal. “Y no le tocaron a las tripas, que era lo más importante: si quieres arreglarla hay que levantarla toda”, mientras que en la humanización de Arenal ya van canalizaciones para fibra óptica, alumbrado público o separación de pluviales.