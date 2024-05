A xornalista de FARO Ana Cela dará o pregón do Día das Letras Galegas en A Estrada

A xornalista de FARO e escritora novel Ana Cela Neira será a encargada de pronunciar o pregón nesta edición do Día das Letras Galegas de A Estrada. Como todos anos, no gallo do día da lingua autóctona o Concello celebra unha serie de actos que pretenden reivindicar o seu uso e valor. Dentro das actividades programadas para a data, ademais da lectura do pregón por parte da autora de Mamá, sorrí sempre, tamén se levará acabado a ofrenta floral diante do busto dedicado ao escritor do Rexurdimento Marcial Valladares nos xardíns municipais, escoitarase o himno galego e contarase coa actuación musical da Banda de Gaitas de Barbude. A cerimonia comezará a andar ás 12.00 horas, coa intervención da xornalista, e finalizará tras a posta en escea da agrupación folklórica, que terá inicio ás 12.30 horas. Por outra banda, Por outra banda, a pregoeira, xunto co alcalde, Gonzalo Louzao, serán os encargados de colocar a ofrenda floral ante a escultura erguida na Alameda na honra a Marcial Valladares.