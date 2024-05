El servicio de ambulancias del área de Santiago se licita por 10 millones de euros para dos años

Las empresas interesadas en prestar el servicio de transporte sanitario no urgente, tanto ambulatorio como hospitalario, así como el hospitalario urgente en el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza tienen de plazo hasta el próximo 23 de mayo a las 14.00 horas para presentar sus propuestas. Prorrogada durante otros tres meses la actual concesión a la firma TSNUX Santiago e Barbanza Unión Temporal de Empresas, que finalizaba el pasado 31 de marzo, la licitación para los dos próximos años se establece por una cuantía de un total de 10.026.554,11 euros, con posibles modificaciones de hasta un 20% del precio de contrato, lo que supone 2.005.310,82 euros.

La idea es que la nueva adjudicataria comience a prestar su servicio de ambulancias en el mes de julio, y también se contempla la opción de una prórroga hasta los 36 meses en total, en cuyo caso contaría con una financiación de 17.114.807,21 euros. Desglosado por períodos, en los seis meses de este ejercicio la cuantía sería de 2.430.616,30 euros, mientras que para 2025 se estipula en 5.054.466,68, y en 2.541.471,14 para el primer semestre de 2026.

Se trata de cantidades en todos los casos sin el IVA añadido, puesto que tal y como se subraya en la memoria de la convocatoria, el transporte de enfermos o heridos en ambulancias o en vehículos adaptados está exento del impuesto sobre el valor añadido, atendiendo a lo que se recoge en el artículo 20.1.15 de la ley 37/1992, de 28 de diciembre.

Con una amplia extensión de territorio al que atender, puesto que el área sanitaria incluye los ayuntamientos de Boiro, Porto do Son, A Pobra do Caramiñal y Ribeira en el distrito de A Barbanza, y los de Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Brión, Carnota, Dodro, Dozón, A Estrada, Frades, Agolada, Lalín, Lousame, Mazaricos, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Padrón, O Pino, Pontecesures, Rianxo, Rois, Rodeiro, Santa Comba, Santiago, Santiso, Silleda, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Valga, Vedra y Vila de Cruces en el de Santiago, en base a los servicios prestados en el último ejercicio se calcula en 127.094 los que deberá cubrir al año la nueva concesionaria de las ambulancias.

En la memoria se especifica que dentro del transporte convencional programado el mayor número de traslados se corresponde con el de personas que acuden a diálisis, 67.415 en concreto; le siguen, de lejos, los 14.937 movimientos para rehabilitación y fisioterapia, y 12.584 para acudir a consulta. Dentro de este apartado también se contemplan los desplazamientos para radioterapia (3.178), quimioterapia (2.727), pruebas complementarias (2.491), otras pruebas o tratamientos de larga duración (1.212) y curas (571).

Dentro del transporte hospitalario se calculan en 10.548 los servicios derivados del alta, 7.897 por ingreso, 2.693 para consulta, pruebas o tratamientos en el propio hospital, 734 por traslado urgente y 95 por ingreso domiciliario. En el apartado de desplazamientos entre comunidades se contemplan seis por alta y otras tantas por ingreso.

El informe para la convocatoria de esta licitación desglosa también las cuantías que del presupuesto se reservan tanto para recursos humanos como para vehículos, otros costes y beneficio industrial. Tras especificar que hace referencia al servicio de transporte sanitario no urgente, calcula en 6.917.263,68 los euros para recursos humanos en los dos años de concesión, lo que representa el 68,99% del total; para otros costes calcula 356.490,80 (3,56%), y 244.550,10 (2,44%) a beneficio industrial.

En el apartado correspondiente a los vehículos se especifica que debe haber un total de 43, de los siguientes tipos: 36 de clase A2 (colectivos), 5 de clase A1 (convencionales) y 2 de clase C (UVI móvil). El gasto es de 2.508.249,54 euros, lo que representa el 25% del presupuesto. A amortización de vehículos se destinarían 208.758,28 euros de julio a diciembre, 417.516,56 en 2025 y 208.758,28 euros de enero a junio de 2026.

En el caso del combustible, las cuantías previstas de gasto son de 260.533 euros para el segundo semestre de este año, 521.066 para todo el próximo ejercicio y 260.533 para el primer semestre de 2026. Para mantenimiento, tanto en el último semestre de validez del contrato como en el primero de su entrada en vigor, la cuantía es de 52.530,32 euros, mientras en 2025 ascendería a 105.060,65 euros. A otros gastos de vehículos se derivarían 105.240,78 euros este año, 210.482 el próximo y 105.241 en la primera mitad de 2026.

Dentro de los costes anuales de personal directamente relacionados con la prestación del servicio se especifica que los mismos fueron calculados con las tablas salariales correspondientes al quinto convenio colectivo de trabajo para las empresas y trabajadores de transporte de enfermos y accidentados en ambulancia en Galicia, firmado el 10 de noviembre del año pasado. Con un salario base mensual de 1.401,59 euros para este año dependiendo de la categoría del conductor, durante el próximo y el primer semestre de 2025 se elevaría a 1.461,16 euros. A ello habría que sumarle el complemento de convenio mensual de 56,06 euros para el próximo semestre y de 58,45 para el resto de vigencia del contrato; así como un plus de transporte dependiendo de las categorías, que iría entre los 112,13 iniciales y los 116,80 a partir de 2025. Entre los costes asociados a los trabajadores también se incluyen 361,46 euros por empleado y año en uniforme, así como otros 300 en lavandería, 55 en prevención de riesgos laborales y 774,66 euros en formación de los trabajadores.