La AED propone subir de 16,33 a 25 euros la mensualidad de las firmas de hasta cinco empleados

La Asociación de Empresarios de Deza (AED) celebra mañana, lunes, su asamblea general ordinaria –20:15 horas en primera convocatoria y 20:30 en segunda– para aprobar la memoria de actividades y las cuentas anuales de 2023, el presupuesto para 2024 y una propuesta de actualización de las cuotas de afiliación, que permanecen invariables desde 2013. El objetivo es poder mejorar y ampliar los servicios que presta a los asociados.

“Llevan once años sin modificarse y el coste de la vida ha subido para todos en este tiempo, y la AED no es una excepción”, justifica su presidente, David Campos. Y añade que en los últimos once años la asociación “ha ido implementando nuevos servicios y mejorando notablemente los que ya venía prestando de antes, asumiendo los costes adicionales sin repercutirlos a los socios”. “En este momento en el que estamos inmersos en un proceso de digitalización y modernización para la asociación es importante reforzar la autonomía financiera, no para obtener beneficios, sino para ser más sostenibles y para que la prestación de los servicios, que cada vez son más y mejores, no sea deficitaria”, explica.

Las nuevas cuotas

La propuesta que la junta directiva someterá a aprobación por parte de la asamblea general establece que la cuota de 16,33 euros mensuales para los asociados cuyas plantillas no superan los cinco trabajadores –el grupo mayoritario– pasaría a ser de 25 euros; para las empresas que se mueven entre 6 y 20 empleados, la cuota subiría de 39,25 euros al mes a 45; para los de 21 a 50 trabajadores ascendería de 62,17 a 70; y para el grupo de más de medio centenar, la mensualidad pasaría de 65,43 a 75 euros.

David Campos considera que se trata de una “actualización muy razonable”, especialmente teniendo en cuenta que “a cualquier asociado que aproveche las ventajas de la AED, ya no es que le salga la cuota gratis, sino que podrá ahorrar más de 1.000 euros al año”. Tal como había afirmado esta misma semana en la presentación de las nuevas herramientas tecnológicas, “las empresas que no están afiliadas a la AED están perdiendo dinero”.

La actualización de las mensualidades de socio es “necesaria”, insiste, para “reforzar la salud financiera” del colectivo empresarial. Desde su junta directiva confían en “la comprensión y sensatez de los asociados”, a los que les piden que acudan a la asamblea del lunes, “porque allí les justificaremos con ejemplos y cifras que ser socios de la AED es muy rentable”, remarca.