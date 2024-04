O albariño da Ulla cita en Sarandón a centos de persoas

A cuadraxésimo segunda edición da Festa do Viño da Ulla vive esta fin de semana os seus días grandes en San Miguel de Sarandón. Na xornada do sábado centos de amantes do albariño déronse cita nesta parroquia de Vedra para desfrutar e degustar os viños da subzona Ribeira do Ulla, da Denominación de Orixe Rías Baixas.

O día comezou coa sexta Cata Concurso dos Viños Rías Baixas-Albariño da Ribeira do Ulla, que se celebrou no Pazo Vista Alegre, un acto aberto ao público no que participou tamén o alcalde de Vedra, Carlos Martínez. Os nomes dos caldos e adegas gañadores deste ano daranse a coñecer este domingo na carpa da festa ás 13.15 horas.

Xa pola tarde, celebrouse unha ruta de coches antigos polos viñedos da Ribeira da Ulla, que congregou a ducias de vehículos de diferentes marcas e modelos que fixeron as delicias dos visitantes, e tamén dos seus propietarios e acompañantes.

Ás seis da tarde, no campo da festa de San Miguel de Sarandón, abríronse as portas da Mostra dos Viños da DO Rías Baixas-Ribeira do Ulla, na que participan doce adegas da contorna. Paralelamente, os visitantes poden gozar dunha exposición dos concellos que conforman a subzona vitivinícola: Boqueixón, Touro, Teo, A Estrada, Padrón, Silleda, Vila de Cruces e Vedra.

A oferta de actividades complementouse cun encontro literario cos autores da novela Calles de ida, e as actuacións da Charanga TNT, Armadanzas de Laraño, o grupo de danza urbana Lil-Kids, de Narón, os gañadores do programa Got Talent 2023 e o grupo de baile Os Campiños da Asociación Cultural San Campio. A xornada rematou cunha animada verbena amenizada pola orquestra París de Noia e unha disco móbil.

A Festa do Viño da Ulla rematará hoxe, domingo. O día comezará cunha ruta mototurística polos viñedos da ribeira do Ulla, e os expositores das mostras de viño e dos concellos reabrirán as súas portas ao mediodía. Ás 12.30 horas está programado un concerto da Escola de Música de Santa Cruz de Ribadulla. Despois, ás 13.15 horas, logo do saúdo do alcalde, chegará o pregón de Fran Cañotas, presentador do programa A voltas co prato, da TVG.

De seguido procederase ao nomeamento dos novos catro membros da Orde dos Amigos e Amigas do Viño da Ulla, antes da entrega dos premios da sexta cata. A música de Faiscas da Pontraga e a agrupación folclórica O Fiadeiro de Vigo amenizarán a sesión vermú. Xa pola tarde, ás 17.30, comezará o festival Viño Son, que xuntará a Festicultores Troupe, Rebeldía e Familia Caamagno.

Quen se achegue ao campo da festa de San Miguel de Sarandón poderá desfrutar tamén da mellor gastronomía nas polbeiras instaladas no recinto, onde non faltan tampouco as atraccións infantís. Os visitantes non teñen que preocuparse polo estacionamento dos seus coches, xa que a organización habilitou uns amplos aparcadoiros.

Cómpre lembrar que a 42ª Festa do Viño da Ulla comezou o día 10 coa conferencia Viticultura e cambio climático, e continuou o día 11 cunha visita á Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Ribadumia e cunha cata comentada.