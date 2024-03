O programa Rodeiro Activo para maiores comezará o 1 de abril

A Concellería de Servizos Sociais de Rodeiro pón en marcha dende o vindeiro luns o programa Rodeiro Activo, con distintas actividades para as persoas maiores. Haberá, desta maneira, ximnasia adaptada, estimulación cognitiva ou psicomotricidaede. As actividades van ser nas antigas casas escolas das parroquias en horario de mañá. Poden ter máis información no teléfono 986 790 185.