Vilariño tilda de “nueva improvisación” la implantación de la zona azul en Areal

El BNG retoma las críticas que ya hizo en el pleno del viernes sobre la decisión del gobierno local de implantar la zona azul en la rúa Areal. Esta calle, precisamente, tiene serias dificultades para aparcar tanto por el ensanchamiento de las aceras como, precisamente, por la aplicación de la zona azul en otras vías aledañas como Matemático Rodríguez.

Para el portavoz del Bloque, Francisco Vilariño, la zona azul en esta calle solo es “una nueva improvisación por parte del gobierno municipal, que carece de un modelo para nuestro municipio. Hoy necesitamos que Lalín deje atrás propuestas y modelos urbanos del siglo XX y que se incorpore al siglo XXI”. Añade que una vez que entre en vigor la zona azul, “a lo único que va a contribuir es a aumentar el caos actual”, al margen de que esta medida “solo tiene un afán recaudatorio”. Al BNG tampoco le convencen los argumentos de que al poder aparcar en esa calle durante hora y media los locales y negocios de la calle van a notar cierta dinamización. “Ese objetivo no va a lograrse, porque esa propuesta de delimitar el estacionamiento a 90 minutos no es realista. En ese espacio de tiempo es imposible hacer unas mínimas gestiones o realizar comprar o ir a un local de hostelería. Para potenciar el comercio es preciso mejorar su entorno, y eso no se limita a ampliar calles. Precisamos crear un lugar más atractivo y cómodo”, demandan desde el BNG. Temen que, lejos de esa dinamización que preconiza el gobierno local, “muchas personas dejen de interactuar con esa calle”.

Semanas atrás, los vecinos de Areal contrarios a la zona azul demandaban una consulta entre los residentes. Francisco Vilariño también echa en falta que no se realizase ese sondeo entre las personas directamente afectadas por la implantación de la zona azul “y también la presentación de un estudio pertinente para hacer esa propuesta”. Es más, recuerda que el pasado 24 de noviembre el gobierno descartaba extender la zona azul a más de las 10 calles actuales. Y si se añade Areal, los agentes de la Policía Local, que ya cuentan con escasos efectivos, verán incrementada su carga de trabajo.

Trabajos de fresado

Cabe recordar que las obras de esta calle entran en su fase final y tanto hoy como mañana está prohibido estacionar en ella, porque van a acometerse trabajos de fresado, asfaltado y hormigonado precisamente en las zonas para aparcar.