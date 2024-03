Unha comedia colorista e vitalista envoltanun realismo máxico

“E entón, un xardín” é unha comedia colorista e vitalista asentada no teatro de marionetas, na plasticidade do teatro de obxectos e na poética da imaxe. Todo envolto nun realismo máxico que contrasta coa veracidade da estética do collage. Neste espectáculo, o xardín convértese nun lugar de celebración e reivindicación. Os vexetais e animais, vertebrados e invertebrados, son os protagonistas dunha historia estrafalaria na que a natureza esperta e loita por non perder os seus dereitos. Unha comedia disparatada ao servizo da imaxinación das pequenas (e non tanto) para espertar valores como a empatía, a responsabilidade e o respecto.