La iglesia parroquial de San Xoán Bautista acoge un concierto de música sacra

Cerdedo-Cotobade cuenta durante la jornada de mañana con una amplia oferta lúdico-cultural gracias a la celebración de actos tanto en el Centro Antonio Fraguas de Carballedo como en la iglesia de San Xoán Bautista de Cerdedo.

En concreto, la Asociación Cultural Os Afoutes do Canón de Pau organiza para las 18.00 horas de mañana sábado 23 de marzo el II Cantar das Mozas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que tuvo lugar el pasado 8 de marzo. Así, actuarán las Pandereteiras Trompos aos pés, de Marín; las Pandereteiras do Carballo y las Landriñas do Carballo, de la Asociación Folclórica O Carballo das Cen Pólas, llegada de Reboreda-Redondela. Cerrarán el encuentro las anfitrionas, As Afoutiñas, pertenecientes a la Asociación Cultural Os Afoutes do Canón de Pau.

Por otra parte, a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial de San Xoán Bautista de Cerdedo, tendrá lugar el Concerto da Música Sacra, que protagonizará la Banda de Música de Cerdedo en un espacio especialmente indicado para disfrutar de la sonoridad y de a acústica de uno de los templos más importantes de la contorna. La entrada será libre hasta completar aforo.

Ambos actos cuentan con la colaboración del Concello, en representación del cual, el alcalde, Jorge Cubela, manifestó su satisfacción por la proliferación de actividades promovidas por las agrupaciones musicales del territorio.