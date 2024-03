A Estrada intenta adquirir de nuevo una ambulancia tras jubilar la de Emerxencias

El Ayuntamiento de A Estrada ha decidido jubilar la ambulancia del servicio local de Emerxencias, tras causar baja el pasado 1 de enero, llevar una década en servicio y quedar desierta la anterior contratación. Por ello, se ha licitado de nuevo la renovación, por 69.421 euros, del vehículo, recogiendo ofertas hasta el 27 de marzo. Y no les vale cualquiera para sustituirla, ya que entre los requisitos consta que debe de ser de clase B, con soporte vital básico.

Según apuntan desde la administración local, “a actual ambulancia acadou, por antigüidade e polo desgaste do seu equipamento, a fin da súa vida útil, de xeito que para manter o servizo nunhas condicións óptimas debese de proceder á súa substitución”. Por ello, actualmente están recurriendo a vehículos alquilados.

Al respecto, la ambulancia que se adquiera tendrá que ser empleada “para satisfacer a totalidade das necesidades do servizo que requiran atención e traslado sanitario e as súas prestacións”, y a juicio de los técnicos, va a suponer una clara “mellora na calidade do servizo”.