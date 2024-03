Primer día de pesca y el tiempo dirá

Los pescadores de la zona inauguran hoy la temporada de pesca con buenas expectativas, pese a que las condiciones meteorológicas no sean las óptimas para esta primera jornada. Desde las sociedades de practicantes de este deporte de la zona prevén que durante los próximos meses las aguas de los ríos que bañan las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes estén bien nutridas, tras una buena época para el desove.

“Todo apunta a que va a ser una temporada aceptable, los ríos lleva un caudal muy alto, las temperaturas fueron buenas, así que somos optimistas” comenta el presidente de la Sociedade de Caza e Pesca de Lalín, José Luis Montouto. En su caso tienen dos cotos, uno en el Arnego y otro en as Asneiro. Para cada uno de ellos cuentan con 9 licencias propias, a las que deben sumarse otras 9 que otorga Medio Ambiente. A mayores están las áreas libres, donde puede pescar cualquier aficionado, incluso sin formar parte de la sociedad. “El primer día siempre es el más intenso, la gente está deseando que llegue para ir a probar las aguas, especialmente por la mañana” relata Montouto, que añade: “De todos modos, la previsión meteorológica no es la mejor, y con tanto caudal solo se presta la pesca con ciertas técnicas”.

El sentir respecto al tiempo que acompañará a esta primera jornada de la temporada de pesca de 2024 es compartido por todos los aficionados. El frío, el viento y el alto caudal puede dificultar que las presas muerdan el anzuelo, lo que para muchos puede ser desmoralizante. “Lo habitual en este primer día de pesca es que mucha gente se acerque al río por la mañana. Algunos llegan a penas hay visibilidad” comparte el presidente de la Sociedade Río Ulla de A Estrada, Miguel Sande. En esta entidad también se muestran optimistas de cara a la temporada de 2024, pero no ponen la mano en el fuego respecto a los resultados de hoy. “Todo dependerá de las capturas que se hagan a lo largo de hoy, mientras tanto solo son conjeturas, aunque los muestreos que se han hecho en los últimos meses apuntan a que hay suficientes peces” dice el estradense.

En el concello de la comarca de Tabeirós cuentan con tres cotos, el de Liñares, con diez licencias, el de Rubín, con trece, y el de Vea, con otras tantas, y si el ánimo es similar al de otros años, esta mañana estarán todos completos, aunque la situación podría cambiar por la tarde: “Si hace mal tiempo o por la mañana no hay capturas, lo más probable es que muchos ya no vuelvan después de comer” señala Sande.

Aún así, el responsable asegura que los socios están “con mucho ánimo” y deseando coger su equipo y lanzar la caña por primera vez este año.

Lo mismo ocurre en la Sociedade de Caza e Pesca de Silleda, cuyo presidente, Ramón Iglesias, declara: “Las expectativas siempre son buenas, las condiciones son óptimas después de un invierno de agua”. El silledense considera que el alto caudal de los ríos será ventajoso, así como las bajas temperaturas: “Es mucho mejor que en verano, cuando a penas tienen agua y hace tanto calor”.

En la entidad a la que representa cuentan con dos cotos, el de un tramo del Deza y el de O Toxa, en los cuales no disponen de límite establecido, pero Iglesias asegura que no suele pasar de diez personas por coto: “La gente busca repartirse, no es bueno estar muchos en la misma zona”. Además, añade que para poder usarlo deben conseguirse las licencias con antelación y que estas solo sirven para un día, lo que les permite regular el número de pescadores que acude, evitando que afecte a la población del río.

Preocupa la alta media de edad de los socios Actividades como la caza y la pesca están asociadas, por lo general, a un sector más envejecido de la población. La media de edad en las sociedades de estos deportes suele ser alta, lo que a largo plazo pone en peligro la propia continuidad de la entidad. Por ese motivo, existe la preocupación por conseguir seducir a más adeptos, especialmente si estos son jóvenes. José Luis Montouto, de Lalín, afirma que en unos años, muchos de los cotos habrán desaparecido y para evitar que la sociedad que representa se vea afectada, han puesto en marcha el pasado año una escuela de pesca que está dando mejores resultados de lo que esperaban: “La verdad es que funciona de maravilla, ha tenido muy buena acogida entre los pescadores, pero también hemos sumado alumnos nuevos que no practicaban este deporte antes”. Aún así, señala que sigue haciendo falta que se sumen nuevos socios jóvenes para equilibrar la balanza de la edad. Esta problemática la señalan también en Silleda y A Estrada. En esta última, Miguel Sande dice: “Todos los años tenemos alguna alta, pero también bajas a causa de la defunción de los socios más mayores”. En esta entidad también esperan poner pronto en marcha iniciativas de captación de socios, así como acercar a los jóvenes a esta práctica. “Tenemos algo entre manos para dar a conocer la pesca a la juventud y conseguir, con suerte que los más pequeños se interesen por ella” relata Sande. Mientras, en Silleda descartan otra táctica que la del boca a boca y dar el mayor número de facilidades posibles tanto a interesados como a socios para que disfruten de estas actividades.

Voluntarios de Silleda, con basura retirada ayer del Toxa. / nerea couceiro

Se retrasan las labores de limpieza a causa de las continuas tormentas

Antes de empezar la temporada de pesca, las sociedades se encargan de la limpieza de los ríos y de sus márgenes, facilitando el acceso a los cotos. Sin embargo, los abundantes días de lluvia hicieron que muchos tuviesen que posponer estas tareas y que se inicie el calendario sin haber finalizado los trabajos. Esto ha ocurrido tanto en A Estrada, como en Lalín y Silleda. De hecho, en la entidad silledense realizaban trabajos de limpieza en el río Toxa ayer, apurando hasta el último momento para dejar la zona en las mejores condiciones posibles. En total, fueron ocho socios los participantes en la jornada y, como recompensa, contaron con preferencia a la hora de sortear los cotos para hoy. “Cada año nos sorprendemos con la cantidad de residuos que se recogen en los ríos y en sus márgenes, parece que la gente tira todo al agua en lugar de a los contenedores”, manifiesta Ramón Iglesias, quien lamenta la falta de civismo por parte de los vecinos que perjudican el entorno natural con estos vertidos de basura. Las sociedades de pesca realizan estos trabajos de acondicionamiento unas dos veces al año, no solo para mejorar los accesos, sino también para dejar un mejor ecosistema para la fauna de los ríos, asegurándose así de que habrá cría suficiente para cuando empiece la época de pesca. Sin embargo, en este sentido. el caudal de los ríos juega en su contra, pues dificulta el acceso a todos los residuos y genera que se arrastren más a los prados y márgenes.