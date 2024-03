Hora de prepararse para el verano

Los pies son los grandes olvidados el resto del año, pero se convierten en una de las mayores preocupaciones de los vecinos de la zona al llegar el verano. Entre capas de calcetines y calzado duro que los aísla del frío y la humedad en otoño e invierno, los pies sufren más presión y esto genera que acaben sufriendo daños sea en las articulaciones o en los propios huesos. Como resultado salen protuberancias o deformidades que los afean y que además generan dolor en la persona. Por ello, es habitual que los centros de podología empiecen a trabajar a toda marcha durante la estación primaveral, cuando se empieza a dar un descanso a las botas y a desempolvar las sandalias y el calzado abierto. Ana Requeijo, especialista que regenta una clínica en A Estrada, señala el efecto verano ya se está notando en sus agendas de citas. “Lo que más se busca es mejorar la estética de los pies, con tratamientos para combatir las durezas en los talones, problemas en las uñas... todo lo que afee el pie” explica la podóloga. De hecho, estos días ya ha atendido a numerosos clientes que acudían a preparar sus pies para las vacaciones de Semana Santa: “Durante los meses de invierno se camina menos, por lo que si sufre algún problema o no se nota tanto o no genera tanta molestia, pero al llegar las vacaciones estas cuestiones afloran”. En este aspecto, Ana Requeijo recomienda realizar visitas al podólogo a lo largo del año, pues “los pies son la base de nuestro cuerpo, los que sostienen todo nuestro peso, y si no se cuida su salud propiamente afectará a otras zonas de nuestra complexión, desde las rodillas a la cadera o la columna”, especialmente si se experimenta dolor al caminar y se adoptan posturas evitativas con el área de dolor.