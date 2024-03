Ulloa Viva anima a Altri a mudar su solicitud de captación de agua

La plataforma Por unha Ulloa Viva sale al paso de las declaraciones del director del proyecto GAMA, Bruno Dapena, sobre el impacto ambiental de la celulosa de Altri de Palas de Rei. Dapena aseguró días atrás que la factoría eleva el nivel de protección ambiental que marca la ley y, entre otras cuestiones, que no empleará los 46.000 metros cúbicos de agua al día que aparecen en el proyecto de captación y vertido de aguas residuales, sino 20.000. Por eso, la plataforma de afectados replica en sus redes sociales que “si están tan seguros de que non van a necesitar esa cantidad de agua, ¿por qué no modifican la concesión solicitando solo la que realmente necesitan? ¿Por qué quieren acaparar la propiedad de tanta agua?”

La fábrica producirá celulosa y lyocell, mediante el empleo de energía renovable, pero también combustibles fósiles, “como aparece en el resumen no técnico” y como ocurre con Caima, la fábrica portuguesa de Altri en Constancia, en la que en 2022 se consumieron 11 millones de metros cúbicos de gas natural para producir 125.000 toneladas anuales de celulosa.

Químicos en el agua

Son datos que facilita la plataforma vecinal, que recuerda que para los procesos industriales de Palas de Rei se precisará agua osmotizada, que es el agua de mayor pureza. Pero esta agua osmotizada “no va a devolverse al río sin usar, se van a añadir químicos que después tratarán de eliminarse, y no al 100%”; es más, los afectados temen que para alcanzar los niveles de calidad de esa agua que va a ser devuelta al Ulla se añadan químicos como ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, o sulfato de aluminio.

Otra de las declaraciones de Dapena que la plataforma pone en entredicho versa sobre el impacto de la captación de aguas sobre los terrenos afectados. Las canalizaciones irán soterradas y la empresa sostiene que cuando rematen las obras de las mismas, los vecinos podrán volver a disponer de las fincas. En realidad, la empresa tendrá derecho de paso para inspección y reparación sin pedir permiso previo; los dueños de las fincas no podrán realizar trabajos de arado a una profundidad superior a los 90 centímetros, y tampoco plantar árboles o arbustos en esa zona de servidumbre. Tampoco cabe realizar construcciones en la misma o modificar la cota de terreno natural.

Por último, Ulloa Viva echa en falta que el estudio de impacto ambiental de la captación y de la fábrica no mencionen al Peneireiro cincento, un ave de rapiña que cría en Quintas, donde se instalará la fábrica, con regularidad. Es una especie protegida.

Charla informativa

Tal y como había indicado el gobierno de Agolada, la documentación del proyecto puede consultarse tanto desde la página de inicio del concello, en www.agolada.es, como en la sede electrónica de la misma. Además la charla prevista para este viernes a las 17.00 horas en la Eira da Xoana será, finalmente, en el lugar de Agro Chao, número 27, en Santiso.