La Xunta declara “ambientalmente viable” la línea de evacuación de dos eólicos de Cruces

La Xunta declara “ambientalmente viable” la evacuación de la línea eléctrica de los parques eólicos Cunca y Rodeira –en Vila de Cruces y Lalín–, siempre que se cumplan los condicionantes puestos al proyecto. El tendido del proyecto impulsado por Green Capital Power tiene una longitud de 6,7 kilómetros y su plazo estimado de ejecución es de ocho meses, tal como recoge la resolución de la directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, María Sagrario Pérez Castellanos, publicada ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

En el trámite ambiental de la Xunta figuran modificaciones de varios apoyos del tendido para no afectar a superficie arbórea, así como el emplazamiento original de la subestación con el fin de situarla fuera del área de influencia de la Mámoa do Coto de Santa Cruz. La línea cruz sobre los ríos Oza, Carrio y Deza, si bien no se prevé afectar a humedales inventariados. Aunque ninguna infraestructura estará sobre hábitats prioritarios, hay constancia de especies de protegidas en la zona, como la rana ibérica o el aguilucho cenizo.