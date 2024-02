Un estradense, entre las bambalinas de los Mestre Mateo

El día 23 de marzo, el Coliseum de A Coruña acogerá por primera vez la Gala de los Mestre Mateo. La gran fiesta del audiovisual gallego estará presentada por los actores Lidia Veiga y Miguel Canalejo, contando con la dirección artística de la dramaturga Noemí Rodríguez y la dirección de producción de un estradense, Martín Cañedo. Será el segundo año consecutivo que Cañedo se ponga a los mandos de una gala que esta vez supondrá un esfuerzo todavía más exigente que el del 2023, con un aforo estimado en unas 2.000 personas.

Estudiante de Xeografía, este ouresano afincado en A Estrada desde hace muchos años, decidió estudiar el ciclo superior de Producción fascinado por el mundo audiovisual. Tras realizar las prácticas se quedó unos meses trabajando en la misma productora, aunque finalmente se convirtió en autónomo. Su principal cliente a partir de ahí fue el Concello de Santiago, destacando su trabajo en la organización del festival Curtocircuito. “Ese es un formato diferente, con una semana de proyecciones. La primera edición la puse en marcha en 2007 y, salvo un par de años, siempre me encargué yo”, recuerda. Esa experiencia fue clave a la hora de conseguir el puesto como director de producción de los Mestre Mateo. “Salió una convocatoria y decidí presentarme. Dijeron que hubo unos 200 candidatos y al final me eligieron a mí. Valoraron especialmente la experiencia que ya tenía en la organización de eventos de este tipo”, explicó.

Así fue como se adentró en el mundo de los Mestre Mateo. “Cada año se hace una selección de director artístico para la gala. El año pasado la dirigió Noemí Chantada, una directora de cine, y este año Noemí Rodríguez. A partir de ahí yo me encargó de hacer lo que me necesiten para llevar a cabo su idea. A mayores, yo me preocupo de vigilar el presupuesto, buscar patrocinadores y renovar a los del año pasado, contratar a proveedores o coordinar con la televisión gallega. Es una gala que se retransmite en directo y hay que tratar mucho con la realizadora. Luego, hay que organizar a los invitados, autoridades... Es mucho trabajo. El año pasado empezamos a organizarlo en septiembre pero esta vez los hicimos en enero y vamos más justos”.

En su edición del 2023, los Mestre Mateo fueron precisamente alabados por su puesta en escena, con una orquesta en vertical y una estética en negro y rosa que marcó la diferencia. “Fue mi primera vez y fue en Ourense, algo que me hizo mucha ilusión. Creo que quedó muy bien, con un gran impacto visual. De este año no puedo contar mucho pero va a ser algo totalmente diferente”, adelanta.

Para llevar a cabo todas estas tareas, Cañedo cuenta con un equipo de producción creado por él mismo, sl que se unen dos ayudantes de dirección y los equipos de maquillaje, vestuario... al final conforman un equipo de entre 30 y 40 personas que trabajan durante meses para unas horas de gala. “Son eventos muy agradecidos y llamativos, aunque la verdad es que el año pasado no me enteré de nada. Cuando acabé hasta se había acabado la fiesta de después”, bromea.