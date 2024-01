O lalinense Luis Manuel González Coego presentou onte, a tardiña, no Museo Municipal Ramón Aller da capital dezá o seu primeiro libro “Ha nacido un ángel”. Nel, o autor, de 27 anos, narra a súa particular loita cando llo diagnosticaron cando tiña 26. O acto, aberto ao público, contou coa presenza da concellira de Sanidade de Lalín, Noelia Seijas. O libro do mozo de Lalín ten un custo de 15 euros e a totalidade do recadado vai destinado á Asociación Española contra o Cancro, para á investigación desta doenza e tamén de enfermidades raras. Polo momento o autor de “Ha nacido un ángel” leva doado xa 1.500 euros da venda da súa ópera prima. González Coego explicou a FARO que “cando me diagnosticaron cancro pecheime moito en min mesmo. Por iso empecei a escribir, foi unha vía de escape e un xeito de entenderme mellor”.