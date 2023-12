“Cuando te haces mayor tienes más limitaciones físicas pero tienes la misma ilusión o más que cuando eres joven”, admite José Simaes al ser preguntado por su edad y por el hito histórico que acaba de lograr. En realidad, las victorias no son algo extraño para el estradense. Durante su larga trayectoria deportiva acumuló un gran número de medallas dentro del mundo del ciclocross, tanto a nivel nacional como en campeonatos europeos. En ese gran currículo sin embargo siempre faltó una medalla especial, un sueño que finalmente ha conseguido cumplir a los 74 años.

Simaes anunció su retirada del ciclismo de competición en el año 2019, precisamente después de volver a su tierra natal para disputar el Mundial de ciclocross que tuvo lugar en Pontevedra. El estradense afincado desde hace muchos años en Madrid se iba contento por sus numerosos logros pero lamentando esa medalla en un Mundial que tuvo cerca –llegó a ser cuarto– pero que siempre se le resistió.

Esa espina clavada fue la que le hizo volver a la bicicleta. “Seguía teniendo ganas de esa medalla y este año cambiaba para competir en Máster 75-79, así que pensé que era mi oportunidad”, explica. “Tuve incluso que comprar una nueva bici porque había vendido la mía y comencé a prepararme con la vista puesta en el Mundial que este año se celebró en Hamburgo”.

Esa puesta a punto no fue fácil pero los resultados del esfuerzo fueron notables. “Llegué muy fuerte. Estuve cuatro años sin competir pero fue un descanso activo porque nunca dejé de andar en bici y soy además una persona que me cuido mucho. Además, contaba con mi hija para poder entrenar con ella, ya que también participó en este Mundial con 41 años”, explica. La prueba decisiva llegó sin embargo con un test en el que logró quedarse a solo cuatro segundos de su tiempo hace cuatro años. “Las sensaciones eran buenas y pude ver que estaba en forma, así que me lancé a participar”.

En Hamburgo el estradense se encontró sin embargo con unas duras condiciones, con nieve y hielo en el circuito, y rivales de entidad. A pesar de todo eso y de sufrir una aparatosa caída en una placa de hielo, Simaes terminó por subirse al tercer peldaño del podio para llevarse la medalla de bronce. “El vencedor Peter Klaus Thaler, fue dos veces campeón del mundo aficionado y otras dos profesionales, además de ser doce veces campeón de Alemania. Fue incluso líder del Tour de Francia. Todo un profesional y una persona muy cercana. El segundo, Robert Ogren está compitiendo habitualmente en su país, Estados Unidos, siendo campeón el año pasado”, explicó el estradense satisfecho por haber conseguido esa medalla que hasta ahora se le había escapado.

Simaes no se pone ahora nuevas metas, aunque reconoce que le gustaría seguir un poco más en el ciclismo de competición. El estradense sabe que se rumorea que la próxima Copa de Europa podría celebrarse de nuevo en Galicia y le gustaría volver a correr en su tierra. Simaes agracedió el apoyo de su mujer e hijas en esta aventura pero también de la escuela Tr3ce Bikes, con quienes colabora. “Me encanta estar con los chavales y transmitirles los valores de este deporte”, afirmó.