Son amigos desde muy pequeños y sus caminos han discurrido por la misma ruta durante sus años de estudios en el colegio Pérez Viondi y en el IES Manuel García Barros. Ayer, y ya con 23 años, los reunimos en los jardines de A Estrada para hablar con ellos. Sus caminos se separaron una vez superada la EBAU pero el destino ha vuelto a unirlos por un buen motivo. Nicolás Luna Puente, Marcos Pequeño Gorís y Ángela Vinseiro Ríos han recibido tres de los Premios Fin de Carreira de la Comunidade Autónoma de Galicia, un reconocimiento que pon en valor sus buenas notas en sus estudios universitarios, curiosamente en los tres casos relacionados en el mundo de la Educación.

La nota media más alta de los tres la logró Nico Luna, quien obtuvo el Grado en profesor de Educación Primaria (con una mención especial en Educación Física) en la Universidad de Santiago de Compostela. Lo hizo con una nota media de 9,3. Tras él estaría su amigo desde la infantil Marcos Pequeño, quien obtuvo una media de 9,18 en el Grado en Pedagogía en la Universidad de Santiago de Compostela. Ángela Vinseiro por su parte se decantó por estudiar para profesora de Educación Infantil, también en la universidad de Compostela. Lo hizo con una nota media final de 9,1. Los tres se han llevado por este reconocimiento un diploma acreditativo y un premio de 3.500 euros en metálico.

En el caso de Nico Luna y Ángela Vinseiro, reconocen que el galardón les pilló por sorpresa. Sus carreras también se cursan en otras universidades de Galicia y, a pesar de intuir que estarían en la terna de aspirantes al premio, desconocían si en otras facultades había alumnos con mayor media que ellos. Un caso diferente era el de Marcos Pequeño. En su caso sabía que era algo entre él y un compañero de estudios. Finalmente el premio terminó cayendo de su lado.

“Yo tenía dudas sobre si hacer Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o si hacer Educación Primaria. Finalmente, después de trabajar algunos veranos en campamentos con niños, me terminé decantando por Educación Primaria y estoy muy orgulloso”, afirma Nico Luna al explicar su elección de estudios. Ángela Vinseiro por su parte reconoce que siempre tuvo claro que quería orientar su vida laboral hacia la educación. Aunque también tuvo algunas dudas en el último momento se mostró contenta con su elección final. A Marcos Pequeño también le llamaba el mundo de la educación pero “sin dedicarme a magisterio, así que me decidí por Pedagogía. Debo reconocer que al principio no conocía mucho de ella pero creo que fue una buena elección. Ahora puedo trabajar desde con niños de educación infantil hasta en cárceles o empresas. La pedagogía es algo que engloba un mundo muy amplio”.

Tras terminar sus estudios en 2022, tanto Ángela Vinseiro como Nico Luna están preparando oposiciones, algo que el segundo compagina además con su doctorado. Marcos Pequeño, por su parte, también está preparando su tesis de doctoramiento.

Los tres jóvenes estradenses afrontan así una nueva etapa en sus vidas con un reconocimiento a su excelencia como estudiantes. Nico Luna destaca en este sentido la importancia de aquellos que se encargaron de guiarlos en su camino hasta aquí. “Hay un dicho que en este caso se cumplió que dice que si un profesor es bueno, el alumno también lo acaba siendo. Creo que nosotros, tanto en el instituto como en la facultad, tuvimos mucha suerte con las personas que nos encontramos”.