Un total de 52 empresas colaborarán en el desarrollo del “Compromiso de Calidade” del XXVI Mes do Cocido de Lalín, que se celebrará, como siempre, del 15 de enero al 14 de febrero de 2024. Son once negocios más que este año y una de las participaciones empresariales más altas de las alcanzadas en todas las ediciones hasta el momento, lo que “ratifica el interés que nuestra Feira do Cocido, primera fiesta gastronómica internacional de España, despierta como imagen de marca y evento dinamizador de todos los sectores productivos”, valora la concejala de Turismo, Begoña Blanco.

De los 52 establecimientos adheridos, 24 serán los restaurantes que tomarán parte en el Mes do Cocido –tres más que en la cita del año todavía en curso– y entre los 28 restantes –ocho más– figuran firmas cárnicas; panaderías y pastelerías; lácteos, quesos y derivados; miel; floristerías; fruterías; o distribuidoras de bebidas y productos alimentarios. El crecimiento es constante, pues en 2022, todavía con limitaciones por la pandemia de COVID, habían participado 17 restaurantes. Ahora la lista de la restauración está formada por: Bar O Polo, Restaurante Suso, Casa Currás, Casa San Martín, Hotel Parrillada Villanueva, Hotel Pontiñas, Hotel Spa Norat Torre do Deza, Mesón O Cruce, Parrillada Taboada, Pazo de Bendoiro, La Robleda, Cabanas, Casa do Patrón, Casa Pablo, La Estación, La Molinera, Las Palmeras, Onde Antonio, María José, Os Arcos, Casa Ruliña, Naval do Espiño, KM 0 y Venezia. El precio medio estimado por plato se sitúa en la franja entre 30 y 35 euros. Los demás establecimientos son las panaderías Fernando, A Morena, Balado, Matelo, Lage y Serra do Candán; las pastelerías París y La Artesana; las cárnicas Embutidos Lalinense, A Principal, Anzo, A Tenda de Roque e Hipercarne; las lácteas Cobideza-Dona Cobiña, Queixos Hoxe, Lácteos Anzuxao y Kalekoi; las distribuidoras Exclusivas Campos, Disanfa, Deza Distribuciones y Viños Manuel Gil; Licores Ricardo Vázquez; Kalinka Lagazós; Floristería Charo; Lalín-Frut; y las productoras de miel O Saldoiro, Liñares y O Cortizo. Una vez que se ratifique en junta de gobierno, el acuerdo le será notificado a las empresas colaboradoras para proceder a firmar los correspondientes convenios administrativos para la difusión de la LVI Feira do Cocido. Con posterioridad, se producirá el abono del importe subvencionado, establecido en un mínimo de 100 euros.