La corporación de Silleda celebra este martes, día 21, a las 11.00 horas, el pleno extraordinario que solicitó el PP a finales de octubre para aclarar cuestiones sobre los modificados de obra del nuevo consistorio. Ese martes es el último día que permite la ley, y la sesión se retransmitirá por Youtube. Desde la Alcaldía, Manuel Cuiña anima “a todos los vecinos y vecinas a seguir la sesión, en la que se desmontarán todas las mentiras que lleva contando en las últimas semanas el portavoz del PP sobre la que es la casa de todo y todas las silledenses”.

El pleno no va a celebrarse en la nueva casa consistorial, sino en el antiguo y aún en funcionamiento, en la rúa Trasdeza. La ubicación de la sesión ayer aún no había sido aclarada desde el gobierno a los concejales del PP, como indicaba su líder, Ignacio Maril. “Cuiña hizo un acto en el que de cía que inauguraba el nuevo consistorio, y considera que la obra ya está rematada y que pude entrar a funcionar, pero la realidad es bien distinta y la convocatoria se realiza de forma genérica en el concello, pero ahora mismo ya no sabemos a dónde tenemos que ir”, lamenta. Para Maril, esta inconcreción “es todo un despropósito propio de una película de Cantinflas, pero por desgracia es la realidad del Concello de Silleda”.

Desde el PP se incidió en varias ocasiones en que el nuevo consistorio aún no había sido recepcionado, que hay deficiencias en la accesibilidad y que la nueva cubierta pesa más que la que estaba proyectada en el documento del arquitecto Abraham Castro Neira.