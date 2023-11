La Fundación Semana Verde mantiene abierto desde este martes y hasta el 29 de este mes el plazo para remitir ofertas a la licitación del servicio de seguridad general del recinto y particular para cada evento que acoja el mismo durante 2024. Este servicio cuenta con un presupuesto base de 166.980 euros, con IVA incluido, y no contempla prórroga. El contrato no es vinculante, de modo que la fundación podrá celebrar más o menos ferias de las previstas. Puntuarán criterios como los medios personales y los medios técnicos que facilite la empresa, la memoria técnica de operatividad y actuaciones o mejoras técnicas propuestas.