Tras nueve horas de trabajo, la meiga mostró su rostro. Fue difícil conseguir que saliese de una calabaza de casi 43 kilos de peso pero, con paciencia, un cúter, un cuchillo y una cuchara... ¡bibidi- babidi-bú! El hechizo de David Martínez Piñeiro, natural de Cangas do Morrazo, surtió efecto y –por seguir zambullidos en el universo Disney ahora que celebra su primer centenario– la bruja de Blancanieves convirtió por Samaín la gigantesca hortaliza en una obra de arte, merecedora del primer premio en el concurso de calabazas organizado por la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE), el colectivo que representa al comercio de proximidad de este municipio.

El listón se mantuvo bien alto en esta segunda edición del certamen, tanto en la cantidad como en la calidad de las aspirantes al podio. También los premios estuvieron a la altura, ya que el colectivo entregó 900 euros en vales de compra a las tres personas cuyas obras fueron distinguidas por el jurado. En él estuvieron representantes del PP, PSOE, BNG, Mulleres da Estrada y la directiva de la ACOE. Todos ellos decidieron que la calabaza de David Martínez Piñeiro se llevase el primer premio, dotado con 500 euros para canjear en compras en establecimientos adheridos a la asociación.

El segundo premio fue para la calabaza presentada por Diana Almuiña –de O Carballiño–, una pieza que representa una planta carnívora. En este caso, la creatividad se lleva otros 300 euros en vales de compra. Finalmente, el estradense José Matalobos Sanmartín se cuelga la medalla de bronce en el concurso, con una composición integrada por varias calabazas y en la que trató de trasladar una puesta en escena en el Teatro Principal de la capital estradense.

En esta ocasión fueron un total de 28 las calabazas expuestas y participantes en el concurso, con un repertorio muy variado en el que destacaron las piezas talladas y vaciadas, con menor presencia de propuestas llegadas desde los colegios.

La calabaza ganadora llevaba dos años sobre la cepa de una viña, de ahí la forma extraña de su parte posterior. Tras coger las referencias y realizar el dibujo, el ganador del concurso inició un trabajo laborioso, tallando y raspando con ayuda de un cúter y una cuchara en función de cómo pretendía que fuese pasando la luz. Esta era la tercera calabaza que David preparaba para Samaín, después de haber realizado un Michael Jackson y un tigre. Aunque no tiene mucha experiencia previa, está claro que sí cuenta con el talento, porque sus trabajos anteriores también resultaron premiados. El concurso convocado por la ACOE, del que este cangués supo el año pasado, lo pilló trabajando en Sada y con poco material a su alcance, pero se las ingenió para llegar a tiempo con su candidatura.Eso sí, para movilizarla necesitó un transportín preparado para soportar peso.

Para vaciarla llegó a utilizar un cucharón de sopa. “La calabaza me la consiguió mi hermano. Yo no la hubiese cogido en la vida porque era muy difícil de manejar”, explicó en la tarde de ayer. Con todo, el tamaño le permitió sacar un provecho extra, ya que tiene en la nevera todo lo que extrajo del interior de la hortaliza “para hacer unas chulas”. A esta bruja de cuento no le hace falta espejito. Ha sido proclamada como la más guapa del reino. Al menos del de Samaín.