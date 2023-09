El ayuntamiento prescinde de la carrera popular solidaria de las fiestas de As Dores

La Carreira das Dores era uno de los principales eventos de las fiestas patronales de Lalín, actividad que coincidía con el comienzo de las celebraciones de la capital dezana. La competición popular comenzó a organizarse hace en torno a dos décadas y desde hace un lustro, además de reunir a centenares de corredores, tenía un perfil solidario pues la recaudación de las inscripciones era donada a un colectivo solidario. Pues bien, este año no habrá carrera y en esta decisión pesa, sobre todo, la postura del ayuntamiento.

Fuentes municipales corroboran que la Carreira das Dores se suspende y, sin entrar a valorar en detalle los argumentos, todo apunta a que el dinero que se conseguía para donar a la asociación beneficiaria –el año pasado fue Cruz Roja– una vez que cada participante aportaba un donativo de 5 euros, aunque los asistentes de menor edad y las personas con algún tipo de discapacidad que participaban en un circuito por la inclusión estaban exentos de pago. Según los registros oficiales en la prueba de las pasadas fiestas, celebrada el 23 de septiembre con salida a las 21.00 horas en categoría absoluta, tomaron parte un total de 358 corredores. El Concello asumía gastos de organización, entre ellos la contratación de la empresa encargada del cronometraje, que podrían rondar los 5.000 ó 6.000 euros al menos.

Fechas libres

A estas alturas la competición ya se difundía en algunos de los principales portales temáticos de carreras populares o en páginas especializadas en organización y cronometraje como la encargada de gestionar la de Lalín, así como las inscripciones por categorías y el correspondiente pago de las tarifas establecidas, no obstante la previa no aparece por ningún lado. Para el 22 de septiembre, que es el día que debería celebrarse, no hay calendada, en principio, ninguna y al día siguiente tendrá lugar la Mondoñedo Monumental, que actualmente solo cuenta con una treintena de inscritos. El mismo día en Cabana de Bergantiños se celebrará la VIII Carreira Popular Dolmen de Dombate

La prueba tampoco figura en el programa oficial de las fiestas patronales, aunque en ocasiones tampoco se reflejaba y el cartel se ceñía sobre todo a las actuaciones de las distintas agrupaciones musicales u orquestas de cada días de los cinco de As Dores. Este año, cabe recordar, las celebraciones darán comienzo el próximo viernes 22 y rematarán el martes 26.

París de Noia y Combo Dominicano para el lunes

La comisión de fiestas continía con su campaña de captación de fondos y el domingo instaló un puesto de ventas de camisetas, aprovechando la celebración de la feria del día 3, además en domingo. Con el programa ya cerrado, las orquestas de más renombre amenizarán las verbenas de los dos festivos locales; es decir, el lunes 25 y el martes 26. Así, el lunes estarán las formaciones París de Noia y Combo Dominicano, mientras que la verbena del martes será amenizada por Os Satélites y Panorama. Los festejos arrancan el viernes 22 con una sesión de pinchadiscos, la actuación de la orquesta América de Vigo y el espectáculo Camiñantes e Cantantes, que mezcla música y humor con el Camino de Santiago como argumento y en el que participarán Manuel Manquiña, Pepo Suevos, Lucía Pérez, Pili Pampín, Laura Añón y Marta Valiño. Además de dar protagonismo a las charangas, bandas de música y grupos de rock locales, el sábado destaca un festival con los grupos Meu, Cara B y Malabesta antes de una verbena que contará con la presencia de Los Platinos y Top Líder. El domingo la Banda de Lalín ofrecerá un recital acompalado del solista Serafín Zubiri y por la noche se subirán al escenario los Broken Peach. La verbena correrá a cargo de Pachi Show y de la orquesta Cinema.