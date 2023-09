La campaña del año 1934 en la comarca

Una de las campañas más interesante y más completa ha sido la realizada en el año 1934, dando comienzo el domingo 24 de junio y terminando los trabajos de campo el día 4 del mes siguiente. En esta campaña participó un grupo muy numeroso y selecto de investigadores acompañados por sus discípulos, alumnos y ayudantes.

En la reunión plenaria celebrada por los miembros del Seminario de Estudios Gallegos en Santiago, los días 12 y 13 de mayo, abordan el estado de los trabajos realizados por todas las Secciones del Seminario en Deza. Las secciones de Arqueología e Historia del Arte presentaron los trabajos compilados, que habían consistido en la catalogación de unas cincuenta iglesias, la mayoría románicas. Los resultados obtenidos acordaron presentarlos en un gran álbum donde figurasen plantas y fotografías de los monumentos catalogados. Firmaron el trabajo el director de la sección, Carro García, y con los profesores González García-Paz, Filgueira Valverde y el arquitecto pontevedrés Robustiano Fernández Cochón “Tano”. En nombre de esta sección, Filgueira Valverde leyó una breve memoria sobre la marcha de los trabajos, indicando las principales tareas a desarrollar en la próxima campaña de junio en Lalín.

Proponen un debate para saber cuál debería ser el criterio a seguir en la delimitación territorial de la tierra de Deza, qué parroquias deberían incluirse en el estudio y cuáles deberían quedar fuera del mismo. Para la realización de este trabajo de definición geográfica se nombra una comisión formada por Filgueira Valverde y Bouza Brey. Deberían escoger entre ceñir las investigaciones a los límites del Ayuntamiento de Lalín, posición defendida por Cuevillas. Según Jesús Rodríguez González, hace esta sugerencia en base a que los límites del Ayuntamiento se adaptan bien a la comarca de Deza, no quedando ninguna parroquia fuera del valle del rio Deza, incluyendo también otras entidades geográficas e históricas como Dozón, Camba y Trasdeza, cuyos datos de las parroquias ya estaban recogidos; o bien ceñirse a los límites del Arciprestazgo de Deza, a los de las antiguas jurisdicciones o a los de las comarcas geográficas.

En esta reunión del mes de mayo, señalaron el día 24 de junio como la fecha más apropiada para que los miembros del Seminario se reúnan en Lalín, a fin de comenzar la campaña y finalizar definitivamente la catalogación de la comarca. Salvador Cabeza de León manifiesta la necesidad de que actúen nuevas secciones, como la de Filología. Acuerdan, también, la composición de los distintos equipos de trabajo designados para la realizar las diferentes investigaciones, siendo acompañados de unas normas eficaces para el desarrollo de sus respectivos estudios, en los que se señalan con claridad la amplitud de los mismos y las directrices fundamentales. Sugieren que durante la campaña todas las secciones debían trabajar al mismo tiempo, comenzando en los días señalados y por el tiempo que considerasen oportuno. Cada grupo dispondría de un mapa de la zona de gran utilidad en los desplazamientos e investigaciones. El mapa que utilizaron era copia del realizado por Domingo Fontán, publicado en el año 1845.

El 20 de mayo, cuando la campaña había sido preparada con todo detalle, se produce el fallecimiento de Salvador Cabeza de León, presidente del Seminario de Estudios Gallegos (SEG). El inesperado fallecimiento causó un profundo pesar entre los miembros, socios y en las gentes de Lalín, donde todos los veranos pasaba unos días en compañía de amigos y familiares, siendo toda su familia muy querida en esta villa.

El calendario previsto para el inicio de la campaña no se alteró. Aprovechando la presencia en Lalín del nuevo presidente del Seminario, Luis Iglesias Iglesias y del nuevo tesorero Cordero Carrete, el domingo 24 de junio se celebró una Sesión Plenaria del Consejo del Seminario donde se trata el tema de la finalización de la catalogación de la comarca y la consiguiente publicación del tomo: Terra de Deza.

Como hemos indicado anteriormente, la campaña de investigación comienza el domingo 24 de junio, terminando los trabajos el 4 del mes siguiente. Las secciones desplazadas a Lalín durante esta campaña fueron las siguientes: el equipo de Geografía, formado por Otero Pedrayo, Antonio Fraguas y el alumno Isla Couto; esta sección da por finalizados en esta campaña los trabajos de estudio de la comarca. La sección de Ciencias Naturales estaba a cargo de Luis Iglesias, Parga Pondal, Fernández Osorio Tafal, Martínez Gómez y los alumnos Brañas, Vieitez, Borrás y Ferreirós Espinosa. Para llevar a cabo sus trabajos, improvisaron un pequeño laboratorio en Lalín e hicieron estudios especiales sobre aves e insectos bajo la dirección del presidente del SEG, Luis Iglesias.

De la sección de Geografía Económica se ocupó Alejandro Bóveda, siendo esta la única ocasión en que participa en una campaña del Seminario. La sección de Prehistoria, estaba formada por Florentino López Cuevillas, Sebastián González García-Paz, Jesús Taboada Chivite y los alumnos García y Angel Ramos Colemán. El equipo de Historia lo integraban Antonio Taboada Roca, Fernandez-Villamil y Alfonso Vázquez Martínez; el de Etnografía, Vicente Risco, Bouza Brey y los alumnos Vicente Hermida y Vidal Rey. La sección de Arqueología, estaba compuesta por Jesús Carro, Filgueira Valverde y el arquitecto Fernández Cochón “Tano”, que fue el encargado del trabajo de catalogación gráfica y de realizar los dibujos de los principales monumentos, así como de los estudios arquitectónicos de las casas rurales desde el punto de vista etnográfico; y la sección de Filología, con Pedret Casado, que colaborará con la sección de Etnografía y Folklore, con la finalidad de realizar un trabajo gramatical y de transcripción fonética de textos, para lo cual se aconseja acudir a la colaboración del Romanisches Seminar de Hamburgo, si fuese necesaria en para la investigación.

También participa en esta campaña el Laboratorio de Psicotecnia, que este año comienza sus investigaciones visitando las escuelas de las aldeas, con Iglesias Vilarelle y los alumnos Miguez Seoane y Fontela. A lo largo de la campaña se hicieron alrededor de 350 test entre los niños y niñas del rural, de los que obtuvieron resultados muy favorables. Para completar los trabajos, el Seminario convida al musicólogo Bal y Gay a participar en un estudio sobre el folklore musical en Deza. Asistieron también a la campaña el inspector de escuelas Pérez González, maestros y otras personalidades de la comarca de Deza.

Las distintas secciones de investigación estuvieron acompañadas por un buen número de alumnos, con la doble misión de facilitar los trabajos y formar a los nuevos integrantes del Seminario; algunos fueron designados entre aquellos que trabajaban y estudiaban en Santiago de Compostela y otros serán llamados libremente por las distintas secciones. El Seminario se hace cargo de parte de los gastos ocasionados por los alumnos, por carecer de medios económicos, para hacer frente al viaje y la estancia. Se sufraga el desplazamiento de Pontevedra a Lalín de Ángel Ramos, Vicente Hermida, Isla Couto, Vidal Rey y Miguez Seoane, que ascendio a 71,80 pesetas. Jesús Carro recibió la cantidad de 24 pesetas, importe de su viaje a Lalín. Se pagaron algunas comidas a los alumnos, como las comidas en el lugar de Saborida, a Jaime Vidal Rey y Vicente Hermida, a razón de 3,25 pesetas cada uno.

La intensa labor de investigación abarcará la totalidad del Ayuntamiento de Lalín y puntos de las comarcas vecinas de Camba, Dozón, Trasdeza, Carbía y Agolada. Los grupos de investigadores recorrerán, una a una, las parroquias de la tierra de Deza, casi siempre a pie, otras veces en automóvil; hicieron 250 kilómetros en un vehículo alquilado, y en algunas ocasiones emplearon caballerías, llegando a lugares poco accesibles e inéditos.

Destacó en esta campaña por el intenso trabajo la Sección de Ciencias, en particular la subsección de Geoquímica dirigida por Isidro Parga Pondal, que elaboró el mapa geoquímico de la comarca, corrigiendo algunos errores de la carta de Fontán y añadiendo aditamentos producidos por el trazado de nuevos caminos. Se inauguran los estudios geobotánicos hechos por el profesor Fernández Osorio-Tafall, que iban a ser una novedad. También dieron comienzo los trabajos por parte del laboratorio de Psicotecnia, obteniendo numerosas pruebas. La Sección de Etnografía va a encontrar un auxiliar de gran consideración en el trabajo dirigido por Pedret Casado; mientras tanto, la Sección de Geografía que dirigía Otero y Fraguas recorrerá la cuenca del Deza, a fin de ultimar sus estudios sobre la configuración del terreno y sus características dentro del pasaje gallego.

El trabajo de catalogación grafica de la Sección de Arqueología ultimó sus estudios visitando las parroquias más apartadas, dando por recorridas y reconocidas las cincuenta y cuatro previstas en el trabajo. La magnitud de esta campaña de catalogación fue impresionante: se realizaron dibujos y croquis, se impresionaron unas trescientas fotografías (el importe fue de 40 ptas.) y se levantaron las plantas de unos treinta monumentos. Esta Sección dirigida por Jesús Carro, remata su trabajo de estudio en la comarca de Deza.

La Sección de Historia dirigida por Taboada Roca prosiguió con el estudio de los pazos, archivos, parroquias y ayuntamientos. La parte medieval fue estudiada por el clérigo (antiguo cura de Lalín) Ventura Cañizares, miembro del Seminario, culto medievalista e íntimo amigo de Ramón María Aller, que ya había publicado un trabajo sobre el monasterio de San Martiño de Lalín en el año 1932. La historia moderna fue estudiada por Taboada Roca y Enrique Fernández-Villamil. La Sección de Prehistoria continuó con la dificultosa tarea de catalogación de los castros.

El presupuesto inicial para esta campaña fue de 900 pesetas, que fueron entregadas a Jesús Carro. Fue ampliada posteriormente con otras 176,75 pesetas. En el mes de septiembre se entregaron a Robustiano Fernández Cochón 71,80 pesetas en concepto de abono de los gastos realizados por los alumnos por el transporte en autobús de línea desde Pontevedra a Lalín, elevando el gasto total de esta campaña a más de mil cien pesetas.

De todos los lugares visitados, los miembros del Seminario salieron muy agradecidos por el buen trato de las gentes, siendo objeto de las mayores atenciones y encontrando el mayor número de facilidades para realizar su labor de investigación. En algunas aldeas, Luis Iglesias, tuvo que improvisar unas charlas sobre fitopatología, que fueron escuchadas con el máximo entusiasmo por los paisanos. En una parroquia en fiestas, se tuvo que retrasar la procesión para que se pudiera fotografiar por los miembros de la Sección de Etnografía. En todas partes encontraron guías espontáneos que los acompañaron en sus recorridos de investigación.

El sábado día 30 de junio se celebraron sendas conferencias en Lalín, impartidas por Luis Iglesias y Fernández Osorio-Tafall, dirigidas a los maestros del partido judicial, celebrándose con tal motivo una agradable fiesta de la cultura. El pueblo le tributó un homenaje a los miembros del Seminario, siendo obsequiados por el alcalde con una comida que fue amenizada por una banda de música, en donde hubo un intercambio de palabras de agradecimiento entre el alcalde de Lalín, Manuel Ferreiro Panadeiro y el presidente del Seminario, Luís Iglesias Iglesias, a la hora del champán.

Aprovechando su estancia colectiva en Lalín, el Seminario le rindió un homenaje de admiración al destacado miembro de esta agrupación cultural, el astrónomo Ramón María Aller, que fue objeto de una visita en grupo por todos los miembros del Seminario. El astrónomo agradeció el testimonio de cariño con palabras llenas de cordialidad.

La productora cinematográfica Folk, queriendo sumarse a la obra del Seminario, realizó un amplio reportaje cinematográfico de la campaña, que fue dirigido por uno de los hermanos Barreiro, titulado “El Seminario de Estudios Gallegos en Deza”. Este documental, hoy lamentablemente perdido, fue encargado por el Seminario y costó 250 pesetas. La película recogía escenas de las diferentes secciones en plena labor investigadora por las tierras de Deza y fue distribuida por la agrupación juvenil “Ultreya” y exhibida con éxito en cines de Santiago, Padrón y Noia. Sobre este reportaje publicaba El Ideal Gallego (11-1934), “Este noticiario servirá para llevar a los emigrados gallegos de América por medio de las instituciones protectoras el testimonio de las labores que con tanto entusiasmo se vienen desarrollando”.

Terminamos con una historia recogida de uno de cuadernos de J. Lorenzo titulada: “Moita vida dos home é unha historia: Fun de criado para onde un patrón servir ala nos meus principios, e mandoume coidar dun colmenar e non puiden contar os cortizos e pediume que contara as abellas; encontreime cunhas nenas un día, e fun acolá ao alto do Testeiro atrás delas, e ao chegar ao alto do monte, eu levaba unha fouce na man e atopei sete lobos comendo nunha ovella, pegueille co peito da fouce nos dentes a un lobo, marchou a “pies lume” de tal maneira que prendeu lume no monte e ardeume a fouce e quedoume o mango, máis os lobos escaparon, claro, deixaron sen comer un zanco da ovella […]”.

Datos recabados de los archivos del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (IEGPS) y de los archivos de Joaquín Lorenzo (MPG).