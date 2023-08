La criminalidad en A Estrada y Lalín desciende mucho más que en el conjunto autonómico

La labor de las fuerzas de seguridad es fundamental para prevenir y esclarecer hechos delictivos, máxime en parte de Deza y Tabeirós, un territorio del interior gallego cuyos límites se extienden hasta las cuatro provincias. Esta situación favorece, en casos, la comisión de delitos por parte delincuentes itinerantes que usan las vías de comunicación para huir después de delinquir. La criminalidad en el primer trimestre del año ha descendido en el contexto autonómico un 8%, según los datos que acaba de difundir el Ministerio del Interior, con los registros de los distintos cuerpos policiales, analizando las denuncias presentadas en los ayuntamientos españoles de primera categoría.

En las comarcas, en consecuencia, figuran balances de sus dos concellos más poblados: Lalín y A Estrada, en los que la comisión de delitos en el arranque del año se redujo de manera considerable respecto al mismo período de 2022. En la capital dezana estamos hablando de un 16% menos –el doble de la media autonómica–, pero es que la de Tabeirós marca el mejor dato entre la veintena de concellos gallegos de más de 20.000 habitantes al caer la criminalidad un 41 por ciento. A Estrada rompe así una tendencia que la situaba por encima de Lalín en la comisión de delitos. En los tres primeros meses del año el informe ministerial apunta a la formalización de 80 denuncias por infracciones penales de todo tipo, mientras que en Lalín se constataron un total de 132.

Tipología

En primer lugar analizaremos los principales hechos delictivos. Uno de los más comunes, en la era digital, son los denominados técnicamente ciberdelitos, que en mayor medida son relativos a estafas por la red. En este primer trimestre del año el balance ha sido de 51 casos, mientras que el anterior se cerró con 177. Este tipo de episodios fue ron más comunes en Lalín, con 33 denuncias, frente a las 18 registradas en la localidad vecina.

Los lalinenses han sufrido más hurtos que los estradenses, pero además esta clase de hechos delictivos no solo no ha descendido sino que ha ido en aumento al pasar de una quincena en el arranque de 2022 a 25 entre enero y marzo pasados, mientras que en A Estrada la diferencia es menos acusada, con una decena en tres meses, un caso más.

Los delitos contra la libertad sexual desaparecen en los informes policiales lalinenses, cuando había habido un caso, pero en A Estrada el balance no varía y se contabiliza una denuncia. En ninguno de los concellos constan violaciones. Los robos con fuerza en viviendas y locales, aunque a la baja, son más habituales en Lalín.

Los robos de vehículos quedan a cero en la capital de Tabeirós –habían sido cuatro– y en Lalín, sin denuncias en el balance anterior, aparecen ahora dos. Por último, en cada uno de estos dos municipios se formalizaron sendas denuncias por tráfico de drogas en el primer trimestre del año pasado y en el último balance no consta ninguna.

75 delitos al mes durante el pasado ejercicio

Lalín y A Estrada son dos municipios con un índice de criminalidad razonablemente bajo y se pueden considerar dos territorios en los que la comisión de delitos no es una cuestión excesivamente preocupante. No obstante, durante el pasado año en ambos concellos sumaron un promedio de 75 infracciones penales al mes y en la capital de Tabeirós la criminalidad aumentó un 11,4% en un año, por el 3,8 por ciento en la dezana. Las dos principales villas de las comarcas se mantuvieron alejadas de casos graves como homicidios y asesinatos consumados, sí como homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa. Tampoco hubo secuestros. Los referidos a lesiones o peleas totalizaron 23, que son tres menos que los habidos en el balance anterior. La comisión de delitos contra la libertad sexual de las personas se mantuvo en cinco y dos obedecían a agresiones sexuales con penetración, con un caso en cada localidad, mientras que en 2021 en Lalín no hubo ninguno. Los datos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales sobre estafas informáticas se cerraron con 269, seis menos en un año. Este dato se desglosa en 121 denuncias formuladas en Lalín y 148 en A Estrada.