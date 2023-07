La cuarta edición del Xacobeo Clarinet Fest finalizó ayer con dos conciertos, uno en Santiago y otro en Lalín. La orquesta del festival ofreció un recital a las once de la mañana en la Praza da Quintana de Compostela (en la imagen) y repitió al caer la tarde en la Praza da Igrexa de Lalín. José Franch Ballester llevó la batuta en ambos recitales, en los que sonaron Russlan and Ludmilla Overture (M. Glinka), Wachet auf, ruft uns die Stimm (J.S. Bach), Elsa’s Procession to the Cathedral (R. Wagner), Irish tune from County Derry (Percy Grainger), Egyptian March (Johann Strauss), American Patrol March (F.W. Meacham) y Sousiana (J.P. Sousa).