Ponte Ledesma, que une las tierras de Cruces y Boqueixón, acoge el 6 de agosto, a las 20.00 horas, la recreación de la batalla del 9 de marzo de 1809 contra el ejército francés. Al igual que el año pasado y para facilitar la afluencia de visitantes, no será en el propio puente, sino en el Campo do Río, en el lado de Boqueixón, ya queeste Concello es quien organiza el evento. El acto estará conducido, como de costumbre, por el actor Suso Martínez, y contará con el músico Manoele de Felisa. Hay un ensayo previo el lunes, día 31, a las 20.00 horas. La organización indica que este ensayo está abierto a las personas que el día 6 deseen figurar como integrantes del Exército do Trasdeza. Ya están asignados los personajes de los petrucios de la Xunta de Trasdeza y del Batallón Literario.